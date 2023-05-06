McAfee 调查显示近半数印度人遭遇人工智能假语音诈骗：83% 受害者失去钱财

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:根据 McAfee 的一项调查，约印度一半的受访者声称他们无法区分一个人的真实声音和克隆声音，83% 的语音诈骗受害者因此失去了钱财。这项针对包括印度在内的七个国家的 7，054 位受访者进行了有关人工智能声音欺诈的调查，其中 1，010 人来自印度。

该报告建议在家庭成员和可信赖的密友之间使用口头密码作为之一的保护措施以应对语音欺诈。该报告称，「约 47% 的印度成年人有过或知道有人遭遇过一些形式的人工智能语音欺诈，几乎是全球平均水平 (25%) 的两倍。83% 的印度受害者表示失去了钱财——其中 48% 失去了 50，000 卢比以上。」

McAfee 进行了一项调查，探讨人工智能技术如何推动在线语音欺诈的上升，只需要三秒音频就能克隆一个人的声音。由于 86% 的印度成年人每周至少在网上或在声音记录中（通过社交媒体、语音笔记等）分享他们的语音数据，因此克隆某人的语音现在是网络犯罪分子武器库中的有力武器。调查发现，超过一半 (69%) 的印度人认为他们不知道或不能区分人工智能声音和真实声音。

调查还发现，深度伪造和错误信息的上升使人们更加警惕他们在网上所见到的东西。27% 的印度成年人表示现在比以往任何时候都更不信任社交媒体，43% 的人对错误信息或错误信息的上升感到担忧。

作为 McAfee 对这一新趋势的评估的一部分，McAfee 的研究人员花了三周时间调查了 AI 语音克隆工具的易用性及效能，并发现互联网上有十多个自由可用的工具。这些工具有免费和商业版本，很多只需要一点训练和知识就可以操作。

在一个案例中，只需要三秒音频就可以获得 85% 的匹配度，但是可以通过更多的时间和精力来提高准确性。基于少量样本文件，以及在训练数据模型之后，McAfee 的研究人员能够达到 95% 的语音匹配精度。

因为这些欺诈是基于利用亲密关系中存在的情感弱点，一个骗子可以在几个小时内赚取数千美元。副本越精确，网络犯罪分子就越有可能说服某人付出金钱。「人工智能带来了难以置信的机会，但是任何技术都有可能被恶意使用。这就是我们今天看到的，通过人工智能工具帮助网络犯罪分子以更加令人信服的方式扩大自己的努力，」McAfee 首席技术官 Steve Grobman 说。

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