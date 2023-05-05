微软首席经济学家警告：尽管存在风险 但人工智能可以帮助人类过得更好

站长之家(ChinaZ.com) 5月5日消息:微软公司首席经济学家 Michael Schwarz 日前表示，人工智能（AI）在不择手段的人手中将是危险的。

Schwarz 在瑞士日内瓦举行的世界经济论坛小组会议上说：「我相信人工智能会被坏人利用，是的，它将造成真正的损害。在垃圾邮件发送者的手中，它可以通过影响选举等方式造成很大的破坏。」

他说，人工智能「显然」必须受到监管，但立法者应该谨慎行事，等到该技术造成「真正的伤害」时再进行。

在 ChatGPT 首次亮相后的最近几个月，随着人工智能工具的使用激增，人工智能工具受到了越来越多的审查。政策制定者正试图向公司施压，要求它们围绕新兴技术实施保障措施。

「一旦我们看到真正的伤害，我们必须问自己一个简单的问题：我们能不能以一种监管方式，让这种监管所防止的好事情变得不那么重要？」Schwarz 说，「原则应该是： 监管给我们社会带来的好处应该大于我们社会的成本。」

上周，七国集团数字部长表示，成员国应该对人工智能采取「基于风险」的监管，而欧盟立法者就人工智能法案达成了初步协议，该法案将监管这一新兴技术。

Schwarz 说，微软正在研究安全护栏，以减轻人工智能工具的潜在危险。该公司已经在其必应搜索产品中使用了 OpenAI 的 ChatGPT，而谷歌在 3 月发布了其竞争对手 Bard 聊天机器人。

Schwarz 表示，政策制定者应注意不要直接监管人工智能训练集。「这将是相当灾难性的，」他说。尽管存在风险，但人工智能可以帮助人类。

「我们，作为人类，应该过得更好，因为我们可以用更少的工作生产更多的东西，」他说，人工智能将彻底改变大多数企业的运作方式，这需要时间。

「我喜欢说人工智能在短期内不会改变什么，而在长期内会改变一切，」Schwarz 称，「对于之前的每一项技术都是如此。」

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