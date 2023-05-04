调查：90% 的美国公司寻求具有 ChatGPT 经验的员工

站长之家（ChinaZ.com）5月4日 消息:ChatGPT 和生成式 AI 革命已经影响到公司招聘。根据 Resume Builder 的一项调查，超过90% 的美国公司表示他们正在寻找具有 ChatGPT 经验的员工。

Resume Builder 对美国的1，000名参与者进行了一项调查，这些参与者要么是拥有10名以上员工的公司主管、所有者或合伙人。在线调查于4月5日进行。

注：图片由midjourney生成

这些公司给出的原因有:

此外，66% 表示他们正在雇用具有 ChatGPT 经验的员工的企业领导者认为，这种熟练的劳动力“很可能”或“有点可能”会给他们的公司带来竞争优势。

急需有 ChatGPT 经验的工作岗位包括软件工程（58%）、客户服务(33%)、人力资源(32%)和市场营销(31%)。

这些企业认为 ChatGPT 技能现在很稀缺，因此他们愿意支付高价来获得这些员工。

调查显示，近三分之一的公司正在招聘提示工程师——开发、改进和优化生成人工智能服务的文本提示的员工。在这些招聘公司中，四分之一的人认为年薪将超过20万美元。四分之三的公司还表示，雇用及时的工程师“很可能”或“有点可能”导致裁员。

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