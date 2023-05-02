《银河文明IV：超新星》通过 AlienGPT 技术将 ChatGPT 集成到游戏中

站长之家(ChinaZ.com) 5月2日消息:众所周知，游戏行业已开始探索使用人工智能的途径。目前，我们看到这一技术推动的新迭代，如银河文明 IV：超新星版将把 ChatGPT 集成到其游戏，让玩家可以通过 AI 创建知识、对话对话以及更多方面。这项技术被称为 AlienGPT，现在就可以使用。

Steam游戏截图

银河文明 IV：超新星是一款来自开发商 Stardock 的 4X 科幻策略游戏。对于那些不熟悉的人，该系列本质上是太空文明，允许玩家探索银河系、遇到外星物种、殖民行星、研究新技术等等。与银河文明 III 相比，该系列中的这个新条目引入了一些新功能和变化，使其更符合现代 4X 游戏。这些变化包括更大的地图、领导角色、故事驱动的任务、改进的战斗等等。

这款游戏在技术上最令人印象深刻的方面之一是最近推出的 AlienGPT 技术。Galactic Civilization 系列中的这个条目现在将通过 OpenAI 的 ChatGPT 使用 AI 生成的内容，让玩家只需提示即可创建自己的文明。该游戏还使用 AI 为玩家的文明提供自定义图形，让他们能够在 24 世纪创造真正属于自己的体验。

Stardock 的首席执行官 Brad Wardell 对 AlienGPT 有如下评价：

我们对《银河文明 IV：超新星》为该类型游戏带来的新内容感到非常兴奋。使用最先进的人工智能技术，让玩家只需几行文字就能生成看起来和感觉都很独特的整个文明，这让我们特别兴奋。 我们真的专注于使游戏对新玩家来说更容易上手。这是我们做过的最复杂的战略游戏，所以我们在用户界面改进、教程和上下文相关信息方面投入了额外的时间。

据说 AlienGPT 在重玩性方面也有助于银河文明 IV：超新星。玩家可以选择几个不同的星系设置选项，与人工智能辅助的对手对峙，还可以在这个系列作品中获得多区地图设计以及其他改进，如其多区地图设计、行星围攻、新武器设计以及数百个其他改进。

《银河文明 IV：超新星》将于今天在 Steam 和 Epic 游戏商店上市。EGS 客户可以以大幅折扣的价格从《银河文明 4》升级到《超新星》。

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