淘宝更新手淘搜索展示销量统计逻辑

站长之家(ChinaZ.com) 4月30日 消息:日前，淘宝店长发布通知称，淘宝手淘搜索展示的销量统计逻辑更新。

1、按综合排序搜索:

为了提高消费者搜索体验，搜索侧从4月开始逐步升级手淘搜索综合排序下的销量展示逻辑，新的逻辑正在灰测中，目前共有4种展示逻辑，不同消费者看到的商品销量可能会不一样，展示逻辑如下:

①原展示逻辑:近30天买家付款人数，去除重复购买人数，去除第三方返利网销量、涉及低价销量规则影响、去除虚假交易订单、双十一、双十二大促订单（ 以活动规则为准）、支付宝小程序等订单后的总数，销量数据更新建议关注24小时

②新增的3种展示逻辑:近180天付款人数、近365天付款人数、历史累计销量，去除重复购买人数，去除第三方返利网销量、涉及低价销量规则影响、去除虚假交易订单、双十一、双十二大促订单（ 以活动规则为准）、支付宝小程序等订单后的总数，销量数据更新建议关注24小时。

2、按销量排序搜索:

近30天该宝贝买家确认收货人数，去除重复购买人数，去除退货退款， 去除虚假交易订单，去除第三方返利网销量、涉及低价销量规则影响以及双十一、双十二大促订单（以活动规则为准）、支付宝小程序等订单后的总数，销量数据更新建议关注24小时。

最近，淘宝的首页悄悄改了版。在一些消费者的手机上，淘宝首页第一屏的聚划算被一个名为“99特卖”的板块取代，主打便宜划算还包邮。打开99特卖频道，除了之前天天特卖就有的限时秒杀和抢购，还出现了“N元任选”，用户可以花费3元或者9.9元购买3件商品，还能花费更低的价格购买众多白牌商品。

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