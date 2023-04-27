美国参议员致函敦促 AI 公司 CEO 采取措施应对风险 将安全放在工作最前沿

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:美国参议院情报委员会主席周三敦促几家人工智能 (AI) 公司的首席执行官优先考虑安全措施、消除偏见并负责任地推出新技术。

民主党参议员 Mark Warner 对人工智能技术带来的潜在风险表示担忧。「然而，除了行业承诺之外，很明显，该领域还需要一定程度的监管，」Warner 说，他已经致函 OpenAI、Scale AI、Meta Platforms、Alphabet 的谷歌、苹果、Stability AI、Midjourney 的首席执行官、Anthropic、Percipient.ai 和微软公司。

「随着人工智能在我们经济的大范围内越来越多地使用，以及大型语言模型有可能稳定地集成到从医疗保健到金融部门的一系列现有系统中，我认为迫切需要强调将安全性放在你们工作最前沿的重要性。」Warner 说。

本月早些时候，参议院多数党领袖 Chuck Schumer 表示，随着 ChatGPT 等程序的广泛使用，他已经开始努力建立人工智能规则并解决国家安全和教育问题。

Schumer 在一份声明中表示，他起草并分发了「一个框架，该框架概述了一个新的监管制度，该制度将防止对国家造成潜在的灾难性损害，同时确保美国在这项变革性技术方面取得进步并处于领先地位。」

ChatGPT 是一种人工智能程序，最近因其能够快速回答各种问题而引起公众的注意，尤其引起了美国立法者的注意。它已成为历史上增长最快的消费类应用程序，每月活跃用户超过 1 亿。

微软是 OpenAI 的大投资者，后者创建了 ChatGPT。这家软件公司和谷歌一直在向人工智能领域投入数十亿美元，以在硅谷竞争加剧的情况下获得优势。

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