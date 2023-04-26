OpenAI 宣布 ChatGPT 现可选择关闭聊天记录 并将推出全新 ChatGPT Business 订阅服务

站长之家(ChinaZ.com) 4月26日消息:OpenAI 发布公告宣布，在 ChatGPT 中引入了关闭聊天记录的功能。在关闭聊天记录后开始的对话不会被用来训练和改进 OpenAI 的模型，也不会出现在历史侧边栏中。

图片来自OpenAI

这些控制措施从今天开始向所有用户推广，可以在 ChatGPT 的设置中找到，并可随时更改。OpenAI 表示，希望这能提供一个比现有的退出程序更容易管理用户数据的方法。当聊天记录被禁用时，OpenAI 将保留新的对话 30 天，只在需要监控滥用时才会审查这些对话，然后再永久删除。

另外，OpenAI 还在开发新的新的 ChatGPT Business 订阅，供需要对其数据进行更多控制的专业人士以及寻求管理其终端用户的企业使用。ChatGPT Business 将遵循 OpenAI 的 API 的数据使用政策，这意味着终端用户的数据默认不会被用于训练 OpenAI 的模型。OpenAI 计划在未来几个月内推出 ChatGPT Business。

最后，OpenAI 设置中的一个新的导出选项使得导出用户 ChatGPT 数据和了解 ChatGPT 存储的信息更加容易。用户会收到一个包含你的对话和所有其他相关数据的电子邮件文件。

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