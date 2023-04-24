科大讯飞「讯飞星火认知大模型」官方网站上线：5 月 6 日举行成果发布会

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日消息:科大讯飞今天上线放下大模型官方页面，宣布讯飞星火认知大模型将在 5 月 6 日 14 点举行成果发布会。据官方介绍，通过海量文本、代码和知识的学习，讯飞星火拥有跨领域的知识和语言理解能力，能够基于自然对话方式理解与执行任务。

4 月 20 日晚间，科大讯飞披露 2022 年年报及 2023 年一季报。2022 年科大讯飞实现营业收入 188.2 亿元，同比增长 2.77%；净利润为 5.61 亿元，同比下降 63.94%。2023 年一季度，科大讯飞实现营业收入 28.88 亿元，同比减少 17.64%，净利润亏损 0.58 亿元，同比下降 152.26%。

在当日晚间举行的业绩说明会上，科大讯飞董事长刘庆峰在回答提问时表示：「更大规模的大模型差不多已经到了临界点，下一阶段应该用更多的、专业的子模型来协同训练，以获得更高、更可靠、更可信的成效。」

在业绩会上，关于大模型一位分析师问到，下一步大模型技术研发的方向，大概会围绕哪些领域去重点展开？

科大讯飞董事长刘庆峰表示：「各个专业领域大量积累的语料，对我们大模型的通用智慧是有很大帮助的。各个其他领域的知识可以触类旁通，带来整个逻辑判断的提升。我认为，在中国今天做认知大模型，一方面跟 OpenAI 有一个赶超的过程，但将来一定会是通过专用领域达到并跑，甚至领跑。再由专业领域回过头来，在整个通用领域形成各自的优势。」

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