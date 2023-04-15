雷军：小米在 AI 领域已经耕耘多年 打磨好将给大家展示

站长之家（ChinaZ.com）4月15日消息:雷军昨晚在微博发文首次谈到了小米对大模型和 AIGC 的看法。雷军表示，小米在 AI 领域已经耕耘多年，有 AI 实验室、小爱同学、自动驾驶等团队，对于大模型，我们当然会全力以赴，坚决拥抱。雷军表示，我们正在研发一些有趣的技术和产品，等打磨好了，再给大家展示。

据了解，在今年3月的财报电话会议上，小米总裁卢伟冰也提及 ChatGPT，他称小米采用多技术路线并行探索 AI 大模型的落地，ChatGPT 的成功给了小米很大信心验证了这个方向的正确性。未来小米将继续大模型研究，引入更先进的大模型能力，包括探索多模态能力、智能座舱交互体验提升等。目前小米 AI 团队超过1200人。

此前，小米 AI 实验室主任王斌在介绍公司在 AI 领域的布局时表示，小米 AI 实验室成立于2016年，研究方向包括计算机视觉、声学、语音、NLP、知识图谱、机器学习等多个领域。王斌称，几乎所有的 AI 技术在小米都有丰富的应用场景和发展空间。

AIGC 又称生成式 AI，也就是人工智能生成内容。2018年，OpenAI 发布最初版本 GPT 大模型，2019年发布 GPT-2，2020年发布 GPT-3，GPT-3。随后 OpenAI 又发布 GPT-3.5，今年3月14日 ChatGPT 诞生及紧随其后 GPT-4。

目前国内多家科技厂商相继推出生成式 AI 对标 ChatGPT，但距离 GPT-4还有很大距离。

（举报）