知乎宣布“海盐计划5.0”发力方向：职人创作者权重提升

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:今日，知乎在京举办“2023知乎发现大会”，并宣布“海盐计划5.0”的发力方向并锚定职人创作者群体，给予权重提升。

据悉，“海盐计划”是知乎围绕创作体系、流量和收益等维度构建的，针对创作者的长期扶持政策。“海盐计划5.0”的发力方向将锚定职人创作者群体提升权重，最高可获得5倍流量及涨粉加权，并配合多渠道助力职人创作者变现，持续鼓励专业讨论。

另外，“海盐计划5.0”面向职人创作群体，将开放全新的蓝标认证，参与用户可以进行学历、在职公司及职位和职业资格这三类认证。完成认证后，创作者们将会获得几大权益:比如专属的蓝色身份标识，“海盐计划”的流量扶持，芝士平台加速变现以及粉丝和互动量的提高等。这样的认证不仅可以提升职人的平台待遇和声量曝光，也是知乎对标现实职场环境的考虑。

会上，知乎战略副总裁、社区业务负责人张宁还公布了去年“海盐计划4.0”实施一年后的成绩，有近20万优质核心创作者加入“海盐计划”，其中以2023年2月为例，“海盐计划”覆盖的核心创作者的月创作活跃，同比去年增长了7%;此外，当月新生产的内容获得的互动量——包括点赞、喜欢、评论、收藏，同比增长了22%。

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