三星显示将再次为苹果所有四款 iPhone 15 机型提供 M12 材料 OLED 面板

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日消息:消息人士告诉 TheElec，三星显示几乎肯定会将其 M12 材料用于今年向苹果提供的 iPhone 15 系列的 OLED 面板。这家韩国显示面板制造商去年首次在 iPhone 14 系列的两个顶级型号中使用了这套材料。两款低端机型使用的是前一代的 M11 材料组。

但消息人士称，对于 iPhone 15 系列，预计将把它们应用于所有四个型号。OLED 材料由掺杂剂、主体和构成面板各层的红、绿、蓝像素的原素组成。同时，三星在今年晚些时候推出的新的可折叠手机也有望再次使用 M12 材料，与去年的 Galaxy Z Fold 4 和 Galaxy Z Flip 4 相同。

三星显示还在开发一种新的材料，它被称为 M13，用于苹果以外的客户。该材料可能用于谷歌今年推出的可折叠手机。另一种被称为 M14 的材料集也正在为苹果公司开发，可能用于 2024 年推出的 iPhone。开发两套材料的确切原因尚不清楚，但很可能是对客户需求的回应。毕竟，iPhone 制造商是三星显示的顶级客户。

同时，iPhone 15 系列的前两个型号将使用低温多晶氧化物（LTPO）薄膜晶体管（TFT）OLED 面板，而后两个型号将使用低温多晶硅（LTPS）TFT OLED 面板。

三星显示将为所有四款机型提供 OLED 面板；LG 显示只提供顶级机型或专业机型面板。如果京东方成功开发出所需的打孔显示 OLED 面板，预计也将成为低端机型的三级供应商。

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