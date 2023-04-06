王慧文AI创业公司“光年之外”开张 入驻搜狐网络大厦

站长之家（ChinaZ.com）4月6日 消息:今日，原美团联合创始人王慧文在朋友圈发文称:“新办公室第一天，切个蛋糕。”该条朋友圈地址定位于搜狐网络大厦。

配图中显示公司名称为北京光年之外科技有限公司，真格基金等公司也为他们送来了花篮祝贺。

此前2月13日，王慧文宣布将进军人工智能领域，成立了光年之外公司，出资5000万美元，估值达到了2亿美元。该公司自有资金占股25%，其余75%的股份用于邀请顶尖研发人才。王兴则表示，他将以个人名义参与A轮投资并出任董事，但具体投资金额并未公开。

随后，王慧文在社交平台文宣布，光年之外已经启动了A轮融资，并邀请产品经理加入共同打造人工智能时代。他还透露，目前已经确认了三个联合创始人，分别拥有Infra、算法和产品经验背景，而他本人也是其中之一。由于流程原因，暂时不会公开这些联合创始人的具体信息，但A轮投资人和研发候选人面试中将逐步披露。

另外据据36氪的消息，王慧文创立的新项目「光年之外」已经与 AI 架构创业公司「一流科技」即将达成并购意向。据了解，这对于大模型创业来说是非常重要的。因为算力可以依靠资本力量补充，数据可以通过大公司资源获取。而其中的算法框架是最难获得的板块之一。通过并购一流科技，王慧文的「中国版 OpenAI」项目将在算法层面得到关键支撑。同时，一流科技的 AI 架构团队也将成为光年之外的一部分，为该项目提供技术支持。

（举报）