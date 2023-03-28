三星比原计划提前一个月开始生产苹果 iPhone 15 OLED 面板

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日消息:据韩国的一份新报告称，由于苹果的一个其他供应商的生产问题，苹果 OLED 供应商三星显示将比计划提前一个月开始为 iPhone15系列生产 OLED 面板。
据 The Elec 报道，三星现在将在5月而不是6月开始制造 OLED 面板，以弥补京东方计划的初始订单不足，京东方在 OLED 显示屏的柱状和孔状切口确保 TrueDepth 摄像头和 Face ID 所需空间的部分周围有漏光问题。三星一直被安排也为 iPhone15的标准型号提供 OLED 面板，但鉴于京东方显示面板制造商的问题，现在将提前开始生产。
标准版和 Plus 版 iPhone15机型将使用低温多晶硅（LTPS）薄膜晶体管 (TFT)，这表明这些设备将继续缺乏 ProMotion 支持和像苹果 Pro 机型那样的全天侯显示功能。与此同时，LG Display 将在6月开始生产针对 iPhone15高阶机型的 LTPO TFT OLED 面板。LPTO 面板具有120Hz 的 ProMotion 支持和1Hz 的刷新率能力，可以使空闲的锁屏保持常亮，而不会对电池产生重大影响。
报道称，三星的提前启动并不一定意味着京东方作为苹果供应商的结束。据报道，这家显示面板制造商在解决漏光问题方面有进展，并可能在年内开始为 iPhone15供应 OLED 面板。
预计 iPhone15系列将像往常一样在9月正式发布。
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