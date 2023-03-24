前谷歌员工创立的 AI 聊天机器人公司在融资后估值达 10 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日消息:Character.AI 是一家由两名前谷歌员工创立的人工智能初创公司。这家成立两年的公司周四表示，它在 Andreessen Horowitz 牵头的一轮融资中以 10 亿美元的估值筹集了 1.5 亿美元。Noam Shazeer 和 Daniel De Freitas 曾帮助创建了流行的聊天机器人所使用的架构，他们于 2021 年离开谷歌，并在同年创立了 Character.AI。

Character.AI 在宣布融资的新闻稿中说，它的技术让「用户用户能够创建具有鲜明个性和价值观的完全可定制和个性化的 AI 伙伴。」开发并将聊天机器人软件嵌入关键产品，将人工智能产生的反应带入搜索、文件和电子邮件等事物中。这一轮融资是在谷歌和微软作出重大努力之后进行的。

在微软支持的 OpenAI 于 11 月向公众发布 ChatGPT 并看到免费的实验性服务走红后，大型科技公司和风险投资公司正急于进入市场。1 月，微软宣布了一个整合了 ChatGPT 的必应搜索引擎。本周早些时候，谷歌推出了一个测试版的聊天机器人 Bard。

Character.AI 表示，新的资本将使它能够扩大其「计算能力，从而形成一个具有高级推理和更大准确性的更复杂的模型」。这笔钱将帮助该公司扩大其 22 人的团队并增加技术能力。该公司说，它每月的网站访问量接近 1 亿次，「两个月内增加了 4 倍」。

Andreessen Horowitz 的合伙人 Sarah Wang 在新闻稿中说：「Character.AI 正在快速、大幅地推进生成式人工智能，有可能不仅改变人类与人工智能的连接方式，而且更广泛地重塑我们在日常生活中与整个技术的互动方式。」

Character.AI 其他投资者包括 GitHub 前首席执行官 Nat Friedman、Elad Gil、A Capital 和 SV Angel。

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