B站从严整治自媒体乱象 打击“自媒体”违规盈利行为

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:B站发布关于开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动的公告称，将展为期两个月的“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动。专项行动开展期间，严厉打击各类“自媒体”违规行为，持续加大对违规内容的管控力度，严肃查处相关账号。

以下是B站专项行动的重点工作:

B站还称，根据《互联网用户账号信息管理规定》中的相关规定，将自公告发布起7天内请不符以下规定要求的账号进行自行整改。

第七条 互联网个人用户注册、使用账号信息，含有职业信息的，应当与个人真实职业信息相一致。

互联网机构用户注册、使用账号信息，应当与机构名称、标识等相一致，与机构性质、经营范围和所属行业类型等相符合。

第八条 互联网用户注册、使用账号信息，不得有下列情形:

（一）违反《网络信息内容生态治理规定》第六条、第七条规定; （二）假冒、仿冒、捏造政党、党政军机关、企事业单位、人民团体和社会组织的名称、标识等; （三）假冒、仿冒、捏造国家(地区)、国际组织的名称、标识等; （四）假冒、仿冒、捏造新闻网站、报刊社、广播电视机构、通讯社等新闻媒体的名称、标识等，或者擅自使用“新闻”、“报道”等具有新闻属性的名称、标识等; （五）假冒、仿冒、恶意关联国家行政区域、机构所在地、标志性建筑物等重要空间的地理名称、标识等; （六）以损害公共利益或者谋取不正当利益等为目的，故意夹带二维码、网址、邮箱、联系方式等，或者使用同音、谐音、相近的文字、数字、符号和字母等; （七）含有名不副实、夸大其词等可能使公众受骗或者产生误解的内容; （八）含有法律、行政法规和国家有关规定禁止的其他内容。

最后，B站表示，限期结束后，将依据相关法律法规，结合工作要求和平台规则，持续做好账号名称信息审核，专业资质认证、信息内容审核等重点工作，对问题账号及内容从严从重处置。

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