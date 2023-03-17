和“魔鬼之手”说再见！Midjourney V5助你创建更好的图像

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:虽然目前大家正在用的Midjourney v4模型表现已经足够惊艳，但它在生成人像的手部细节时依然会出现问题，多数都无法逃离“魔鬼之手”的噩梦。

日前，Midjourney宣布了V5算法的alpha版本，可以通过在图像提示后附加“–v5”或从设置中选择V5来进行测试。根据公告，它支持“更广泛的风格范围和对提示的响应能力更强”，更详细的图像，以及两倍于先前版本的图像分辨率。

该帖子解释说:“今天的测试基本上是模型的'专业'模式。它比 v3和 v4更加遵循用户的参数设置，并且经过调整以提供多种输出并对您的输入做出非常积极的响应。

但对于普通用户来说，它更难使用。因为它不像v3、v4，哪怕只是提供简短的提示都可以生成不错的效果。由于它更专业，因此也需要用户写更长、更明确的文字来表达你想要什么。

MidjourneyV4（左）与V5(右)

提示: 编辑风格照片，水平视线， 现代， 客厅， 壁炉， 皮革和木材， 内置架子， 中性与流行蓝色， 西榆树， 自然光， 纽约市， 下午， 舒适， 装饰艺术 – ar16:9（尼克圣皮埃尔 ）

V5中还有一些新的实验选项。您可以使用“–tile”参数进行无缝切片，它应该像可平铺稳定扩散和其他类似工具一样工作。“–ar”参数可用于创建纵横比大于2:1的图像，而“–iw”可以权衡图像提示与文本提示。

尼克·圣皮埃尔（Nick St. Pierre）在Twitter帖子中分享了一些演示图片，结果看起来令人印象深刻。生成的人物艺术作品没有预期的Midjourney外观(褪色的背景、过于清晰的对比度等)，而更像是真实世界的照片。而且这个版本也在手指的问题上做了优化，生成的人物中手指比较正常，不再多一只或少一只。之前的版本中，这个问题一直得不到解决。

Midjourney V4（左）与V5(右)

提示:编辑风格的照片，自上而下的相机镜头，蓝色梅赛德斯 - 奔驰SL级1963，沿海公路，海滩，阳光明媚的灯光，优雅，精致，标志性，4k –ar16:9

尼克圣皮埃尔在推文中还提到，随着开发的继续，新模型将被“重大修改”，因此用户在某个提示下的结果可能会在几周或几个月内与现在创建的结果不同。

虽然V5相较于前几个版本有了很大提升，但尼克圣皮埃尔表示会旧的版本也会继续保留。用户可以选择继续使用旧的版本。

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