midjourney教程：如何设置Midjourney 提示的种子并使用种子命令改善结果

注:本文案例图片均由midjourney生成

昨天,站长之家分享了一篇《如何在midjourney中使用提示权重/负面提示/风格化值》的文章,文中的案例在使用提示权重时还用到了种子。

有的用户可能会好奇,什么是种子。简单来说就是你希望固定不变的一个值。我们都知道midjourney生成的结果是随机的,同一个提示,多次生成的结果都是不同的。

如果你想要在第一次生成的结果上面微调,那么就需要用到种子。

那么,问题来了,如何找到Midjourney图像的种子?

假设您喜欢Midjourney生成的图像,但想对原始提示做一些小的更改。

了解图像种子将使您能够做到这一点:重新创建一个图像,但使用修改后的提示或修改后的设置。

要找到任何图像的种子,请使用 Discord 中的信封表情符号 (☉️) 对其做出反应(复制并粘贴表情符号,或搜索“信封”)。这适用于频道和私人聊天。

了解你 Midjourney 不会给你相同的图像。

Midjourney 机器人将向您发送作业 ID和图像的种子。

现在你知道了种子,你可以尝试改变周围的事物。我将保持种子不变,但对提示进行更改:

light watercolor, children playing at the beach, cat, bright, white background, few details, dreamy, Studio Ghibli --seed3650826227

light watercolor, children playing at the beach, mickey mouse float in air, bright, white background, few details, dreamy, Studio Ghibli --seed3650826227

light watercolor, children playing at the beach, tank in background, bright, white background, few details, dreamy, Studio Ghibli --seed3650826227

值得注意的是,上述方法不适用于其他人的图像。Midjourney 只会告诉您该图像的作业 ID,而不是种子。

所以,如果您想要其他人的种子,最好是向原作者询问。虽然您找不到种子,但您可以在 Midjourney Gallery 中查找Discord 用户的确切提示。