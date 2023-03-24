midjourney教程：如何设置Midjourney 提示的种子并使用种子命令改善结果

注：本文案例图片均由midjourney生成

昨天，站长之家分享了一篇《如何在midjourney中使用提示权重/负面提示/风格化值》的文章，文中的案例在使用提示权重时还用到了种子。

有的用户可能会好奇，什么是种子。简单来说就是你希望固定不变的一个值。我们都知道midjourney生成的结果是随机的，同一个提示，多次生成的结果都是不同的。

如果你想要在第一次生成的结果上面微调，那么就需要用到种子。

那么，问题来了，如何找到Midjourney图像的种子?

假设您喜欢Midjourney生成的图像，但想对原始提示做一些小的更改。

了解图像种子将使您能够做到这一点:重新创建一个图像，但使用修改后的提示或修改后的设置。

要找到任何图像的种子，请使用 Discord 中的信封表情符号 （☉️） 对其做出反应(复制并粘贴表情符号，或搜索“信封”)。这适用于频道和私人聊天。

了解你 Midjourney 不会给你相同的图像。

Midjourney 机器人将向您发送作业 ID和图像的种子。

现在你知道了种子，你可以尝试改变周围的事物。我将保持种子不变，但对提示进行更改:

light watercolor， children playing at the beach， cat， bright， white background， few details， dreamy， Studio Ghibli --seed3650826227

light watercolor， children playing at the beach， mickey mouse float in air， bright， white background， few details， dreamy， Studio Ghibli --seed3650826227

light watercolor， children playing at the beach， tank in background， bright， white background， few details， dreamy， Studio Ghibli --seed3650826227

值得注意的是，上述方法不适用于其他人的图像。Midjourney 只会告诉您该图像的作业 ID，而不是种子。

所以，如果您想要其他人的种子，最好是向原作者询问。虽然您找不到种子，但您可以在 Midjourney Gallery 中查找Discord 用户的确切提示。