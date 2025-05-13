首页 > 原创 > 关键词  > 小米法务部最新资讯  > 正文

小米通报海信Vidda商业诋毁案 称海信Vidda构成商业诋毁

2025-05-13 11:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:今日上午，小米法务部通过官方微博发布声明，就其与聚好看科技股份有限公司（海信旗下Vidda品牌运营方）商业诋毁纠纷案的终审判决结果进行说明。法院最终驳回聚好看公司上诉，维持一审判决，要求其在Vidda官方微博置顶位置连续七日刊登致歉声明，并赔偿小米公司经济损失及合理开支共计55万元。

案件源于2021年11月1日Vidda官方微博发布的一组海报文案。法院审理认定，该系列海报中使用的“米【mei】有问题”“米【mei】有屌丝，唯有上帝”等表述，通过谐音指代方式与小米公司形成明确关联，其贬损性内容构成对小米商业信誉和商品声誉的侵害。2023年8月31日，一审法院即作出聚好看公司构成商业诋毁的判决，此次终审维持了该认定结果。

今年5月10日，Vidda官方微博曾置顶发布致歉声明，承认涉事海报内容存在误导性，并向公众澄清相关表述“易让相关公众认为其中的‘米’系指向小米公司”。

小米法务部在声明中强调，企业间的竞争应遵循商业道德和法律规范，任何通过诋毁竞争对手获取市场优势的行为都将受到法律制裁。该案终审判决不仅维护了企业合法权益，也为净化行业竞争环境提供了司法范例。随着终审结果公布，相关法律文书显示，法院在审理过程中重点审查了涉案文案的语义指向性、传播范围及实际损害后果，最终认定聚好看公司的行为超出正常商业评价范畴。

小米官方针对海信Vidda“米【mei】有屌丝”商业诋毁道歉作出回应

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 618必买高画质投影来了 Vidda C3系列开启首销超多惊喜！

    5月8日，Vidda正式推出C3系列4K三色激光投影新品。该系列搭载新一代激光器、光学变焦和MT9681芯片，全线支持杜比视界。其中C3 Ultra和C3 Pro实现行业最宽1.67倍光学变焦，重新定义专业家庭影院标准。C3 Ultra采用全球首发的MCL 39激光器，实测亮度达3200CVIA，配备2×10W JBL定制音响和20W低音炮。全系列支持HDR亮度映射、杜比视界和IMAX认证，色彩表现超越传统LED投影。硬件方面搭载MT9681旗舰芯片，C3 Ultra配备8GB+128GB内存，支持千兆网口和HDMI 2.1接口。AI方面引入DeepSeek深度思考智能体，支持18大AI功能。首发价格从6399元至11999元不等，即日起开启预售。

    ​智能投影 ​高清激光投影 ​家庭影院

  • Vidda发布年度重磅新品 贴贴壁纸电视+C3系列三色激光投影

    5月8日，Vidda发布两款重磅新品：贴贴壁纸电视和C3系列三色激光投影。贴贴壁纸电视采用29.9mm超薄设计，配备独家极黑低反屏，支持300Hz疾速高刷，提供65-100英寸多尺寸选择，100英寸款拥有2640分区背光，售价5499元起。C3系列投影全系升级新一代激光引擎，其中C3 Ultra和C3 Pro实现行业最宽1.67倍光学变焦，亮度达3200CVIA流明，支持杜比视界，售价6399元起。两款产品均搭载DeepSeek智能系统，具备AI创作功能。Vidda同时预告即将推出20万元内最强家用投影C5无界，双11前限量预售。

    ​时尚科技 ​新品发布 ​家居科技

  • 这个夏天，肌肤也要「深呼吸」！Vida Glow白月光胶囊，内服净透肌养成术

    文章探讨了夏季阳光对皮肤的伤害机制及科学美白方案。紫外线、环境污染和蓝光会刺激黑色素生成，导致肤色暗沉。传统美白产品仅作用于角质层，难以从源头解决问题。Vida Glow白月光胶囊采用"精准狙击+全面防护"策略：通过纳米级谷胱甘肽抑制酪氨酸酶活性，阻断黑色素生成链；同时添加植物精华和抗氧化成分，构建皮肤防御屏障。其核心技术NANO-BRIGHT™纳米载体使吸收率提升至90%，能转化黑色素为浅色类型，实现由内而外的透亮光彩。研究显示，该配方可帮助皮肤抵御87%污染物伤害，降低35%氧化应激。真正的美白需要3-6个月的细胞更新周期，从源头调节黑色素代谢，而非表面修饰。现代美白理念追求由内焕发的自然光泽，体现健康肌肤的本质光彩。

    ​夏季肌肤护理 ​UV防护 ​口服美容

  • 视频生成模型Vidu Q1怎么用？Vidu Q1官网是什么？

    国产视频生成大模型Vidu Q1在性能、价格和功能上实现重大突破。该模型由生数科技推出，在VBench评测中超越Sora等国内外顶尖模型，支持1080p高清视频生成，每秒价格低至3毛钱。其首尾帧功能仅需两张图即可实现电影级运镜效果，支持多元风格生成和48kHz高采样率混音功能。Vidu Q1已深度赋能影视、广告、动漫等行业，大幅降低创作门槛。

    ​国产视频生成 ​Vidu ​Q1

  • 全球口服美容领导品牌Vida Glow受邀出席英国年度医美峰会，以科学实证引领精准抗衰趋势

    Vida Glow和ACE公司合作推出了产品Vida Glow，该产品主要针对由科技医学设备所测量的肌肤状况进行改善，通过在特定波长下的光疗技术，对不同皮肤问题提供解决方案，如抗氧化、抗衰老等。Vida Glow的消费者可以在家使用VISIA机器进行皮肤分析，然后根据报告在2025年ACE公司购买产品。在2025年9月，产品成功地在英国市场销售，消费者对产品效果反馈良好，特别是对于抗衰老产品。Dr. Sharon Bennett, Dr. Tapan Patel等专家对Vida Glow产品给予了高度评价。此外，Vida Glow产品在2024年9月首次亮相，通过与科技医学设备的结合，提供了高性价比的解决方案。

    ​口服美容 ​医美峰会 ​抗衰老技术

  • 独家对话adidas：打破成交纪录，找到中国市场的增长“心法”

    中国运动户外市场正经历前所未有的高速增长，据行业预测，2025年中国运动服饰市场规模将突破6000亿元，年增速超10%，运动户外领域的服饰、鞋类以及垂类用品等非标产品不断推陈出新，两个变化正在悄然影响整个行业:一是行业再也无法凭借“一个爆款、多年不愁”的打法通吃市场，品牌既要做优产品、又要做精营销，才能持续满足和触达消费者;二是运动户外产品的高频次�

    ​运动市场 ​户外服饰 ​品牌营销

  • 淘赏云客：创新驱动，开启商业共赢新时代

    淘赏云客是一个创新的社会化资源分享平台，通过独特的"全民推荐"模式颠覆传统获客方式。平台覆盖工装家装、财税企服、法律服务等七大行业，实现资源高效整合。其核心优势在于：1）创新"先签单后消费"模式，商家仅需在订单成交后支付推荐奖励，大幅降低推广成本；2）依托40余城直营经验，提供标准化运营方案和专业培训；3）自主研发的智能平台连接用户与商家，实现精准匹配。平台已汇聚50万推荐人，服务超万家商家，荣获"国家高新技术企业"等多项认证，以诚信、创新的核心价值观持续引领行业变革。

    ​资源分享 ​创新思维 ​高效整合

  • 市场易荣获非凡奖AI商业案例奖

    非粲产研主办的2025年度AI商业高峰论坛建筑在上海圆满落幕，Custouch市场易凭借“产品AI智能助手”项目荣获“AI商业案例奖”，成为推动营销智能化转型的标杆典范。非粲奖是全球首个专注于生成式AI创新创造的产品奖项，致力于挖掘全球原创产品、创新场景与标杆案例，覆盖国内、出海及全球化三大维度，推动营销、内容、销售、体验等领域深度赋能与价值重构。Custouch市场易提供动态客户个性化需求解决方案，通过结合销售前咨询与运用AI技术进行客户特性分析，提升客户满意度与交互体验，助力企业数字化转型注入强劲动力。第六屆非粲奖结果不仅是对创新者的肯定，更是对生成式AI技术从探索向规模化商用发展的期许。随着中国市场在全球AI商业落地中占据重要比例，市场的实践将成为本土企业数智化转型的重要力量。

    ​生成式AI ​AI商业案例 ​智能化转型

  • 永辉力挺胖东来 反对践踏商业道德底线行为

    近日，网红柴怼怼与胖东来之间的多次公开争执引发广泛关注，相关话题持续发酵。胖东来创始人于东来公开发文回应，直言若此类“随意污蔑伤害他人”及“平台为谋利无底线”的行为未受到应有惩处，他将考虑关闭或退出胖东来企业。这一表态将事件关注度推向新高度。

    ​网红争议 ​胖东来 ​商业道德

  • AI领航，360智慧商业助力科技行破界增长

    4 月 18 日， 360 智慧商业召开科技行业客户私享会，以“AI领航 破解增长”为主题，为科技企业提供从技术基建到场景落地的增长方法论。360 智慧商业行业一部总经理马伊发表致辞指出，在移动互联网蓬勃发展的十几年间，PC端营销价值长期被低估和忽视。AI技术驱动下，PC端正重回用户核心场景并成为行业竞争新焦点——数据显示，AI大模型产品47%的访问量来自PC端。360 智慧商

    ​AI技术 ​PC端营销 ​增长方法论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM