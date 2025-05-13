小米通报海信Vidda商业诋毁案 称海信Vidda构成商业诋毁

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:今日上午，小米法务部通过官方微博发布声明，就其与聚好看科技股份有限公司（海信旗下Vidda品牌运营方）商业诋毁纠纷案的终审判决结果进行说明。法院最终驳回聚好看公司上诉，维持一审判决，要求其在Vidda官方微博置顶位置连续七日刊登致歉声明，并赔偿小米公司经济损失及合理开支共计55万元。

案件源于2021年11月1日Vidda官方微博发布的一组海报文案。法院审理认定，该系列海报中使用的“米【mei】有问题”“米【mei】有屌丝，唯有上帝”等表述，通过谐音指代方式与小米公司形成明确关联，其贬损性内容构成对小米商业信誉和商品声誉的侵害。2023年8月31日，一审法院即作出聚好看公司构成商业诋毁的判决，此次终审维持了该认定结果。

今年5月10日，Vidda官方微博曾置顶发布致歉声明，承认涉事海报内容存在误导性，并向公众澄清相关表述“易让相关公众认为其中的‘米’系指向小米公司”。

小米法务部在声明中强调，企业间的竞争应遵循商业道德和法律规范，任何通过诋毁竞争对手获取市场优势的行为都将受到法律制裁。该案终审判决不仅维护了企业合法权益，也为净化行业竞争环境提供了司法范例。随着终审结果公布，相关法律文书显示，法院在审理过程中重点审查了涉案文案的语义指向性、传播范围及实际损害后果，最终认定聚好看公司的行为超出正常商业评价范畴。

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