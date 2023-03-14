B站发布抵制造谣网暴倡导公告 将限制九大类谣言传播

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:B站发布抵制造谣网暴倡导公告称，自3月14日起， 将根据《中华人民共和国民法典》《网络信息内容生态治理规定》及其它相关法律法规规定，发起针对抵制谣言类内容、网暴类内容的倡导。
同时，B站还提出以下倡导:
1、我们倡导自由表达应该遵循法律和道德的底线。
2、我们倡导实事求是，理性发声、提高自己辨识信息真伪的能力。
3、我们倡导大家主动拒绝传播未经证实的，可能给他人带来伤害的各类信息。发现恶性网络谣言时积极与平台方联系，或登录中国互联网联合辟谣平台提供相关谣言线索。
4、我们倡导与人为善、换位思考。用互联网交到朋友是人生的获益，用它来寻找敌人是人生的损失。
希望大家能积极响应倡导的同时，社区也将对下述内容结合实际情况采取限制传播、折叠、添加提醒标识等措施，包括但不限于:
1、对动机意图、道德立场等难以自证的心理态度或单纯通过主观臆想推测，对他人进行攻击的，如“这UP主在国外生活过，屁股歪”、 “我认为这个曲子作者是抄袭的，因为印象中这歌在哪儿听过的”;
2、出于不正当竞争或博眼球、博流量目的，对公司、组织或个人造成严重商誉、名誉损害的;
3、未有当事双方、法律判决等权威共识前，对当事主体进行犯罪认定的;
4、经当事人辟谣或经权威媒体、机构证实内容中包含与事实不一致的信息，对他人、组织或公司造成严重影响的;
5、通过断章取义、扭曲、篡改、误导等手段，编造与事实相悖虚假信息的;佐证信息与得出的观点之间存在乱赋因果、以偏概全等明显逻辑错误的;
6、进行辱骂谩骂、人身攻击，或用粗俗、脏话等不文明措辞参与讨论的，如通过私信直接用脏话恶意侮辱对方家人;
7、胁迫、威胁、恶意诅咒他人的，如声称知道对方家庭住址并威胁让其出门小心、不给联系方式就开盒曝光的;
8、侵害当事人隐私权等人格权益的，如未经允许公开真实姓名、电话、地址、联系方式、照片等;
9、涉及煽动用户进行骚扰、攻击、举报等行为，会造成当事人生活安宁严重受影响、平台功能使用严重受影响或组织企业经营秩序严重受影响的，如教唆用户在UP主视频评论区下大肆发布的引战言论、号召用户短信爆破他人个人手机号;
B站还表示，最终被证实为存在不实信息、构成侵权或其他符合法律法规要求的情形（包括但不限于通知删除），我们将对内容进行删除下线，情节严重、影响恶劣的，我们也将酌情对违规账号的使用权限功能等采取部分或整体封禁、对账号添加提醒标识等。
对指控性质严重、纠纷情况复杂、指控内容存在极大争议等或须经司法、行政机关作出认定的情形，将根据具体情况对涉事各方采取谨慎、平等的处置，并保持相关处置措施直至收到司法、行政机关反馈或纠纷解除。
（举报）