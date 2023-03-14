B站发布抵制造谣网暴倡导公告 将限制九大类谣言传播

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:B站发布抵制造谣网暴倡导公告称，自3月14日起， 将根据《中华人民共和国民法典》《网络信息内容生态治理规定》及其它相关法律法规规定，发起针对抵制谣言类内容、网暴类内容的倡导。

同时，B站还提出以下倡导:

1、我们倡导自由表达应该遵循法律和道德的底线。 2、我们倡导实事求是，理性发声、提高自己辨识信息真伪的能力。 3、我们倡导大家主动拒绝传播未经证实的，可能给他人带来伤害的各类信息。发现恶性网络谣言时积极与平台方联系，或登录中国互联网联合辟谣平台提供相关谣言线索。 4、我们倡导与人为善、换位思考。用互联网交到朋友是人生的获益，用它来寻找敌人是人生的损失。

希望大家能积极响应倡导的同时，社区也将对下述内容结合实际情况采取限制传播、折叠、添加提醒标识等措施，包括但不限于:

B站还表示，最终被证实为存在不实信息、构成侵权或其他符合法律法规要求的情形（包括但不限于通知删除），我们将对内容进行删除下线，情节严重、影响恶劣的，我们也将酌情对违规账号的使用权限功能等采取部分或整体封禁、对账号添加提醒标识等。

对指控性质严重、纠纷情况复杂、指控内容存在极大争议等或须经司法、行政机关作出认定的情形，将根据具体情况对涉事各方采取谨慎、平等的处置，并保持相关处置措施直至收到司法、行政机关反馈或纠纷解除。

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