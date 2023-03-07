京东《2022年中国女性消费报告》：消费增速领先男性5.5%

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日 消息:今日，京东消费及产业发展研究院发布《2022年中国女性消费报告》。报告显示，2022年，京东女性全年用户消费增速（消费金额，下同）领先男性5.51%，其中营养保健、珠宝首饰和服务消费增速位居前三，充分显示了女性“深度悦己”的消费趋势。

具体来看，营养保健、传统滋补商品越来越的出现在女性的购物车里，自己和家人的健康成为美好生活的保障，更加新鲜的食品、越来越多的户外运动，也都说明健康成为女性消费者2022年的消费关键词。各种养生养颜的滋补商品也取得了快速的增长，其中燕窝消费同比增长3倍。 现代保健营养品同样受到追捧，主打养颜、抗氧化的虾青素和胶原蛋白的女性用户成交额分别较2021年增长63%和49%，氨基酸、蛋白粉等增强免疫力的保健品成交额增长42%。维生素/矿物质类保健品增速超过50%。

运动健身和户外露营已然成为大众日常生活的一个重要组成部分，而女性消费者又是其中的引领者，成交增幅是男性消费者的1.43倍。户外、健身、骑行、游泳和瑜伽、轮滑是女性消费者最喜欢的运动项目，她们在这些项目上的支出占到了总消费额的88.72%。

另外，2022年，京东女性用户在图书、教育培训等品类的支出总额和同比增速都高出男性。

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