为他们点赞!这些蓝马甲志愿者和讲师团获推介致敬啦!

3月4日，中华志愿者协会2023年志愿服务公益项目推介会在全国新时代文明实践中心试点城市吉林洮南市召开。活动中，“校园生命安全急救教育”、“蓝马甲志愿服务行动”等6个公益慈善、志愿服务项目获中华志愿者协会现场推介，云南省昆明市退休职工刘启云、浙江省杭州市公安民警刘献国、江西省九江市政府金融办吴敬妮等15名优秀蓝马甲志愿者、上海《青年报》蓝马甲讲师团等5个优秀志愿者讲师团获点赞。

蓝马甲助老公益行动是由蚂蚁集团倡导并发起、浙江蚂蚁公益基金会和社会各界公益组织共同参与的公益行动。2020年起在国家反诈中心、全国老龄办、工信部反诈中心指导下，联合100多个企事业单位、公益组织、银行等单位，走进100余个城市面对面服务超过45万人次老人，线上覆盖超过2000万人次，并于2022年成为贯彻落实民政部“五社联动”有关部署的公益计划之一。

目前，蓝马甲志愿者已超过2.6万人。这些志愿者中，既有退休职工，也有大学生，既有社工、也有反诈公安，不同身份背景的志愿者，形成以青年为主要构成、鼓励中老年积极参与的志愿者群像，推动志愿者队伍不断丰富壮大。

来自云南的退休职工刘启云，和老伙计们自编了各种短歌、顺口溜，用打快板的形式帮助老年朋友记住怎么使用智能手机、如何面对诈骗信息。

山东济南78岁的漫画爷爷吴国梁，当他看到周边很多老年人成为电信诈骗的受害者，就用创作漫画的形式开展宣传，目前已经创作了好几部反诈漫画集。

上海《青年报》蓝马甲讲师团成员、大学生志愿者蹇丹，在地铁提供为老服务时，发现老年人记不住复杂的路线，就将步骤拆解写在小卡片上……

这支以蓝马甲为身份标识的公益队伍，正在“面对面”、“手把手”地为老年人带去最实际的帮助。

“蓝马甲志愿者多年来一直活跃在志愿服务道路上，为助老志愿服务做出了很多贡献，得到了中华志愿者协会的赞扬和认可。”中华志愿者协会会长宋志强表示，希望蓝马甲行动在中华志愿者协会的指导下，继续参与并做好助老爱老志愿服务工作。

“这份殊荣，不仅是对受到致敬的志愿者，也是对来自全国各地100多家合作伙伴、以及26000多名蓝马甲志愿者们，参与公益志愿服务的肯定与鼓舞。”蚂蚁公益基金会蓝马甲行动专项基金管委会主任王亦菲表示，蓝马甲行动将以数字助老志愿服务平台升级迭代为起点，通过线上平台能力，依靠志愿者、服务志愿者，继续做好助老防骗探索实践，“让技术和服务惠及更多老年人，还需要更多志愿者和全社会的共同努力。”

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