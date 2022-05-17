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蓝马甲发布2022数字助老计划 百余机构共同参与

2022-05-17 16:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:今天是世界电信日，主题为“面向老年人和实现健康老龄化的数字技术”。5月17日，由工业和信息化部、内蒙古自治区人民政府主办，中国信息通信研究院、中国移动集团、蚂蚁集团承办的“数字赋能 老有所适”数字技术适老化论坛上，“数字适老化及信息无障碍联盟“宣布成立。

持续关注数字助老的“蓝马甲行动”也在会上发布2022数字助老“五个一”计划，旨在通过进社区、下乡等形式，持续为老人提供“身边人”服务。当天，按照工信部有关工作部署精神，在上海市通信管理局指导下，中国信息通信研究院与蚂蚁科技集团联合举办“老年人运用智能技术大赛”也同步启动。

数字适老化及信息无障碍联盟成立，蓝马甲等申请首批加入

2021年1月，工信部在全国范围内启动“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，经过1年多实践，共组织375家网站和APP完成改造，推出了字体放大、语音引导、“一键直连人工客服”等多种具有特色的功能。

数字适老化及信息无障碍联盟在论坛上宣布成立，“联盟旨在支撑政府决策，搭建产业沟通桥梁，解决共性技术问题，高效服务产业发展，切实推动数字适老化及信息无障碍各项工作不断前行。”中国信息通信研究院产业与规划研究所所长徐志发说。以蓝马甲为代表的蚂蚁集团公益项目将申请首批加入，助力联盟推进数字适老化，在助老、防骗等领域做出探索。

马甲发布“五个一”计划，下沉100县市开展万场活动

2021年，在工信部反诈中心指导下，各地政府部门、志愿者组织、支付宝等企业联合发起的数字助老防骗行动“蓝马甲”正式启动，线上覆盖2000万人次，线下已经走进了70多个城市，为超过32万老人提供线下服务，超过8成老人表示这样”面对面“服务，更能解决他们的实际需求。

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蓝马甲行动发起人陈立介绍，今年蓝马甲将继续积极响应工信部的号召，推进数字助老“五个一”计划。具体包括，在全国建设10个微站点助老体验中心、组建100名银龄讲师团、开展10000场线下助老活动、助老防骗大篷车开进100个县市、剧本杀走进100场校园活动。

“我们不断拓展大篷车、助老体验中心等更多线下活动场景，通过老人身边的志愿者一对一的教学，帮助他们记得住、学得会、愿意用。”陈立说。

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（蓝马甲大篷车下乡，老人体验手机应用连连看）

蓝马甲的“五个一”计划得到了来自社会各界、百余机构的积极响应。5月16日，浙江“蓝马甲助老防骗礼堂公益行”活动正式启动，助老防骗大篷车将走到山区26县;在云南，平均年龄70岁的“银龄讲师”们在昆明的十多个社区定点开课近百场;在蓝马甲重庆反诈助老花展上，每位参与者都被设定成了守护花花世界的反诈“园丁”，让真花（话）无碍绽放，假花(话)无所遁形。

用比赛带动学习，一等奖将获蒙古包

当天，“老年人运用智能技术大赛”同步开启。大赛分为防骗答题、模拟实操、展现生活风采三大模块，即日起，用户可上支付宝搜“答答星球”即可参赛。“比如通过模拟线下扫码支付、手机输入法完成打字，让老人牢记常用功能，通过比赛达到‘操练’的目的。“蚂蚁集团公共事务副总裁侯琼介绍。

大赛分为初赛、复赛、决赛三个阶段，决赛阶段100名运用智能技术优秀的老年人将获得“银龄之星”称号，一等奖获得者更将获得一顶蒙古包帐篷及内蒙游。

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