QQ音乐推出AIGC黑胶播放器 可生成不同风格播放器

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:最近，QQ音乐推出了AIGC黑胶播放器，这是国内音乐行业首创的应用人工智能技术的播放器。
它可以根据用户输入的文字和图片指令，快速生成不同风格的播放器样式，从而增加了播放器设计的创新性。
用户只需在QQ音乐搜索“AI黑胶”，即可使用该播放器。
据悉，QQ音乐未来还将利用AIGC能力推出更多的AI创新内容。
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2月27日，神级开源软件FFmpeg发布了6.0版本，代号为冯诺依曼。FFmpeg6.0核心升级是支持在英特尔、英伟达和AMD显卡上实现AV1硬件解码。FFMPEG的视音频编解码功能确实太强大了，几乎囊括了现存所有的视音频编码标准，因此只要做视音频开发，几乎离不开它。
AIGC概念爆火，比如聪明且智能的AIGC工具ChatGPT很快走红网络。Gartner预计，到2025年，生成式人工智能将占所有生成数据的10%。就目前来说，广义上的 AIGC 应用场景大致可以分为 To B 和 To C 两个领域:在 B 端的的应用主要是通过 “AI+”，来为各产业进行赋能；在 C 端主要是通过与人交互，进行内容生产，主要有包括 AI聊天机器人、AI绘画、AI 驾驶、AI 助手、AI 辅助文本生成等。
声明:本文来自于微信公众号 互联网怪盗团，作者:怪盗团团长裴培，授权站长之家转载发布。我们必须明确一点:以AIGC为核心的时代可能永远不会到来，因为从目前的情况看，哪怕是ChatGPT那样的AI，也尚不具备独创性，只是对人类现有知识的比较高效的整理已。我们只能走一步看一步，谨慎地评估一切可能性，在任何时候都不能把话说得太满。
你是否也被这样一串代码刷屏？npub1pjnmdaumqwzy37w6lq2eerre0hz8aqx2560u5au8revkpsdcywfsy9apzz2 月 1 日，Twitter 创始人 Jack Dorsey 发布推文表示，基于分布式社交媒体协议Nostr的社交产品Damus和Amethyst 已分别在苹果 App Store 和谷歌 Google Play Store 上线。在Web3. 0 社交以及AICG的加持下，新一轮范式转移已经开始。
脉脉CEO林凡在脉脉上发布消息称，脉脉开始尝试用AIGC技术解决社区中的知识类问题：发帖，去提问，@万能的脉友大佬们 ，提的问题都会被人工智能回答，欢迎大家测试反馈。据悉AIGC即AI Generated Content，是指利用人工智能技术来生成内容。AIGC技术是人工智能系统中的一种核心技术，它利用图像处理、自然语言处理、机器学习和深度学习等技术来帮助AI系统识别和理解输入内容，从实现自动化处理。
声明：本文来自微信公众号“李檬”，作者:天下秀创始人，授权站长之家转载发布。伴随着AIGC，未来的内容产业将诞生出前所未有的价值创造力。正如行业的预期，我认为，AIGC一定会与Web3.0的经济系统发生融合，随着具有原创性和鲜明调性的内容创作者被AI高效筛选出来，未来的内容产业将催化前所未有的价值创造力。
ChatGPT在全球范围内刮起旋风。人们对它很大一部分想象力还停留在搜索交互、内容创作方面，但它的影响力或许可以扩展到我们的实体世界。在这场“革命”下，打破思想边界的新品会不断出现。
ChatGPT火爆全球，作为一款人工智能交流软件，其类似真人的疯狂输出能力刷新了所有人对AI的认知。很多小伙伴不知道ChatGPT软件应该怎么用，网上也有一些海外注册体验的方式，但随着博思白板boardmix上线AI助手功能，体验ChatGPT变得更加容易，BoardMix可以向ChartGPT一样疯狂输出，一边工作，一边和AI聊天获取灵感。结合前沿的AI技术，进一步赋能boardmix的内容生产能力、信息收集能力和知识整理能力，革新内容创作模式，提升创作效率，实现的AI智能技术的全面落地应用。
凤凰网科技讯 2月13日消息 2月10日，凤凰网CFO吕靖在《前行者》直播中谈到ChatGPT对媒体行业的影响，他表示，从互联网媒体从业者的角度来看，ChatGPT提供了一种内容创作的新方式。如果一个媒体平台如果能利用好人工智能强悍的文本生成提取的能力，引入AIGC肯定是大势所趋的，然后能够帮助内容生产者大大的提高效率，和扩展他们的在媒体领域的影响力。从集团内部，我们将通过相关产品和技术的应用，提高新闻写作内容生产的效率，从降低人力成本；然后，进一步丰富资讯类文图和视频内容，提升用户体验；未来，我们将持续保持对新技术及应用的关注，积极储备相关的人才，并与相关公司进行合作推出更多的产品服务。
最新公布的2022年度业绩显示，B站2022年营收219亿元人民币，较2021年增长约13%，净亏损为75亿元人民币，较2021年68亿元扩大约10%。2022年B站的营业成本高达180亿元，同比增长18%，B站表示主要由于收入分成及内容成本增加所致。AIGC对于B站的虚拟形象的自动化和人性化提升有巨大增益。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。