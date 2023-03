QQ音乐推出AIGC黑胶播放器 可生成不同风格播放器

AIGC概念爆火,比如聪明且智能的AIGC工具ChatGPT很快走红网络。Gartner预计,到2025年,生成式人工智能将占所有生成数据的10%。就目前来说,广义上的 AIGC 应用场景大致可以分为 To B 和 To C 两个领域:在 B 端的的应用主要是通过 “AI+”,来为各产业进行赋能;在 C 端主要是通过与人交互,进行内容生产,主要有包括 AI聊天机器人、AI绘画、AI 驾驶、AI 助手、AI 辅助文本生成等。