QQ音乐推出AIGC黑胶播放器 可生成不同风格播放器

凤凰网科技讯 2月13日消息 2月10日，凤凰网CFO吕靖在《前行者》直播中谈到ChatGPT对媒体行业的影响，他表示，从互联网媒体从业者的角度来看，ChatGPT提供了一种内容创作的新方式。如果一个媒体平台如果能利用好人工智能强悍的文本生成提取的能力，引入AIGC肯定是大势所趋的，然后能够帮助内容生产者大大的提高效率，和扩展他们的在媒体领域的影响力。从集团内部，我们将通过相关产品和技术的应用，提高新闻写作内容生产的效率，从降低人力成本；然后，进一步丰富资讯类文图和视频内容，提升用户体验；未来，我们将持续保持对新技术及应用的关注，积极储备相关的人才，并与相关公司进行合作推出更多的产品服务。