抖音38好物节上线 跨店每满150减20

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:抖音电商今日正式推出“抖音38好物节”活动，至3月8日结束。抖音电商上线跨店每满150元减20元活动，平台还将出资提供数千万张消费券，提振春季消费。

活动期间，活动期间，消费者可以在抖音商城首页、大促主会场渠道领取平台消费券，涵盖满500-50、满200-20、满100-10等不同面额。同时，消费者前往购物车页面加购大促活动商品时，也有机会领取到当日消费券。消费券可叠加跨店每满150元减20元优惠使用。

“抖音38好物节”还推出了搜索玩法。用户进入抖音商城，搜索“38礼物”即可抽取满减优惠券、实物商品优惠购买权益等隐藏彩蛋，还有机会以低价购得海蓝之谜精粹水、黄金首饰等福利商品。

抖音电商将于大促期间围绕女性消费者的需求，针对服饰、美妆、食品生鲜、3C数码、个护家清等重点品类及品牌货品给予亿级流量及平台补贴倾斜，并联合多个行业为女性用户打造春季主题活动、“38好物节品牌心动礼”“精选联盟品类日38专场”等特色，帮助女性消费者找到适合自己的春季打开方式。

此外，“超值购”“店铺打榜赛”等玩法将覆盖不同的货架购物环节，多方位连接商家、达人及消费者，激发春季消费市场活跃度。

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