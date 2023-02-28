抖音电商个人店的上线 1小时快速开店、0元开启卖货

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:抖音电商官方宣布，抖音电商个人店的上线。2023年3月起，个人仅需提供符合要求的身份证并通过实名认证，即可在抖音电商注册“抖音小店”成为商家，0元开启卖货，享受最快1小时快速开店。

个人开店权益方面，2023年3月起将支持自然人在抖音电商注册"抖音小店"，即仅需符合要求的身份证和实名认证即可申请入驻成为商家，试运营期间开放部分类目，享受最快1小时快速开店。

0元入驻权益方面，2023年3月起将开通抖店的商家（包含个人、个体、企业店铺类型），部分类目支持"0元入驻"，即商家先不缴纳保证金完成入驻，并可进行发布商品和店铺经营，经营产生交易后再缴纳保证金。

试运行期开放类目:包含运动户外、个护家清、智能家居下属的44个二级类目，后续将逐步开放新类目，具体请关注抖音电商官方通知。

2023年3月起，新商家完成开店后经营抖音电商商城，不直播不发视频也能卖货，再享商品卡免佣活动。商品卡免佣是指:用户通过非直播、非短视频访问商家的商品所产生的订单对应的技术服务费率豁免。

另外，新入驻商家还享有平台推出的多种扶持政策权益，并可通过后续推出的系列详细经营教程，实现轻装上阵、稳定经营。

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