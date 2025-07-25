AI日报：扣子空间网页设计功能上线；阿里Wan 2.2即将上线；​OpenAI即将发布 GPT-5

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1、coze扣子空间网页设计功能上线

扣子空间（coze.cn）推出了网页设计功能，利用AI技术将网页设计时间从数天缩短至5分钟，极大提升了设计效率和降低了设计门槛。用户只需输入需求，系统即可生成符合描述的网页，并支持自然语言输入和二次编辑。

【AiBase提要:】 🌟 扣子空间通过AI技术实现快速网页设计，提升效率并降低设计门槛。 🎨 用户可通过自然语言输入或上传参考图片生成个性化网页。 🌐 该功能适用于多种场景，如活动营销页面、机构主页和个人主页等。

2、通义千问Qwen推出机器翻译模型Qwen-MT 基于Qwen 3打造

Qwen-MT是基于Qwen3模型开发的机器翻译模型，支持92种语言互译，具备高度可控性、低延迟和低成本等优势。在自动评估和人工评估中均表现出色，展现了卓越的翻译能力。

【AiBase提要:】 🌍 支持92种语言互译，覆盖全球95%以上人口。 ⚙️ 提供术语干预、领域提示、记忆库等专业翻译功能。 ⚡ 轻量级MoE架构，实现快速响应和低成本API调用。 详情链接:https://bailian.console.aliyun.com/?tab=model#/model-market/detail/qwen-mt-turbo

3、ChatGPT Agent功能全面推出，Plus、Pro和Team用户现可体验

ChatGPT Agent功能的推出标志着人工智能在任务自动化领域的重大进步，为用户提供更高效、精准的智能助手体验。

【AiBase提要:】 🤖 ChatGPT代理功能全面推出，提升任务自动化能力。 📊 在多项基准测试中表现优异，效率和精准度显著提高。 🔒 安全性得到加强，但金融操作仍需用户控制。

4、阿里Wan 2.2即将震撼上线：开源视频生成AI挑战Sora

阿里巴巴云宣布Wan2.2即将发布，作为Wan2.1的升级版本，在性能、效率和功能上实现重大突破，进一步优化了视频生成技术，并增强了多模态创作体验。

【AiBase提要:】 🎥 新增文本到视频（T2V）功能，支持更高分辨率和更长的视频生成。 🎨 支持多语言与风格扩展，新增赛博朋克、写实动画等艺术风格模板。 ⚙️ 优化硬件需求，T2V-1.3B模型可在低显存设备上运行。

5、Anthropic 推出审计Agent，助力 AI 模型对齐测试

Anthropic 推出了新的审计Agent，用于提升 AI 模型的对齐测试效率。该技术在 Claude Opus4 模型部署前进行测试，旨在解决 AI 模型可能过度迎合用户的问题。研究团队开发了三种审计Agent，并将代码开源，以促进更多研究者参与。

【AiBase提要:】 🔍 审计Agent用于检测 AI 模型的对齐问题，提高测试效率。 ⚙️ 提供三种审计Agent，分别负责调查、评估和红队测试。 🌐 开源代码鼓励更多研究者参与探索与改进。

6、OpenAI 即将发布 GPT-5，预计在八月亮相

OpenAI 的下一代语言模型 GPT-5 预计将在八月初正式发布。CEO 山姆・阿尔特曼透露，GPT-5 的进展顺利，并提到其强大的推理能力令人惊讶。此外，OpenAI 还计划在7月底前发布一个开放权重的语言模型，进一步推动 AI 技术的普及。

【AiBase提要:】 🌟 GPT-5预计于8月发布，整合多种推理能力，用户体验将大幅提升。 🔍 将推出迷你版和nano版，扩展 OpenAI 工具的应用范围。 📈 OpenAI 计划在7月底之前发布开放权重语言模型，具有先进的推理能力。

7、谷歌发布构建AI应用工具Opal：无需代码用自然语言即可打造AI应用

谷歌实验室推出Opal，一款无代码AI应用开发工具，用户可通过自然语言描述创建AI驱动的迷你应用，无需编程知识。

【AiBase提要:】 🧪 将自然语言转化为可视化AI工作流，简化开发流程。 🚀 通过Gemini模型支持快速生成AI应用，提升效率。 🌐 支持云端分享，推动协作与创新。

8、南洋理工联手上海AI Lab发布PhysX-3D 给AI生成的3D模型注入“物理灵魂”！

文章探讨了当前AI生成3D模型缺乏物理属性的问题，并介绍了南洋理工大学和上海AI Lab推出的PhysX-3D项目，该项目通过构建PhysXNet数据集和开发PhysXGen生成框架，为AI生成具有真实物理特性的3D模型提供了全新方法。

【AiBase提要:】 📌 PhysX-3D项目旨在解决AI生成3D模型缺乏物理属性的问题。 💡 提出了3D模型的‘灵魂五问’，涵盖尺寸、材质、功能可供性等核心维度。 🚀 PhysXGen生成框架结合几何与物理属性，实现更真实的3D建模。 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2507.12465

9、快手开源KAT-V1大模型：自动思考能力显著提升，40B版本性能接近40B

快手公司正式发布并开源了KAT-V1自动思考大模型，该模型在思考和非思考能力的融合方面表现出色，能够根据问题复杂度自动调整模式。40B版本性能接近DeepSeek-R1，200B版本在多项基准测试中超越多个旗舰模型。

【AiBase提要:】 🧠 KAT-V1具备自动思考与非思考能力的融合，能根据任务复杂度调整模式。 🚀 40B版本性能接近DeepSeek-R1，200B版本在基准测试中超越Qwen、DeepSeek和Llama系列。 🛠️ 使用强化学习算法Step-SRPO提升推理能力和思考密度，优化过度思考问题。 详情链接:https://huggingface.co/Kwaipilot/KAT-V1-40B

10、讯飞星火X1深度推理大模型升级版上线

科大讯飞推出基于全国产算力训练的深度推理大模型——讯飞星火X1升级版，全面提升了综合能力，在幻觉治理、多语言支持和语音同传等方面取得显著进步，为多个行业提供了更智能、可靠和高效的AI解决方案。

【AiBase提要:】 ✨ 星火X1在幻觉治理方面取得重大进展，提高了大模型的可靠性。 🌐 多语言支持覆盖130多种语种，实现无障碍跨语言交流。 🚀 语音同传技术提升，翻译质量得分超过90分，响应时间缩短至2秒。 详情链接:https://xinghuo.xfyun.cn/desk

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