华为Pura 80数字版维修备件价格出炉：换屏849元

站长之家（ChinaZ.com）7月25日 消息:华为旗下Pura80系列新机再添力作，数字版机型于近日正式开启预售，并将于7月30日正式开售。

作为该系列入门机型，Pura80数字版首发即支持国家补贴政策，消费者到手价低至4199元起。更值得关注的是，该机型同步开放“鸿蒙生态日日新签到红包”活动，用户连续60天签到可累计领取最高1000元红包，进一步拉低购机成本。

在售后保障方面，华为同步公布了Pura80维修备件价格清单，整体定价较前代机型更显亲民。其中，屏幕维修提供两种方案:全新屏优惠价1349元，屏幕主体更换仅需849元;电池更换费用为199元，电池盖299元，主摄609元，长焦镜头579元，广角与红枫摄像头均为269元，前摄同样定价269元。值得一提的是，整机最便宜配件为卡托，更换仅需11元。对比此前Pura80Ultra单颗一镜双目长焦镜头高达2899元的维修成本，新机型的备件价格策略显著降低了用户后期维护门槛。

硬件配置上，Pura80数字版采用直角金属边框搭配6.6英寸OLED小直屏设计，屏幕覆盖第二代昆仑玻璃，分辨率达2760*1256，支持1-120Hz自适应刷新率、1440Hz高频调光及2800尼特峰值亮度。性能方面，软件检测显示其搭载麒麟9010S处理器，出厂预装鸿蒙OS5.1操作系统，在流畅度与生态协同性上延续华为旗舰水准。

影像系统延续四摄组合，包括5000万像素超聚光主摄（F1.4-F4.0光圈，OIS光学防抖）、1200万像素潜望式长焦镜头(F3.4光圈，OIS光学防抖)、1300万像素超广角镜头(F2.2光圈)以及150万多光谱通道红枫原色摄像头，覆盖全场景拍摄需求。续航方面，内置5600mAh大容量电池，支持66W有线快充与50W无线快充组合，并配备蓝牙5.2、卫星通信及星闪等前沿功能，在通信能力与连接稳定性上表现突出。

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