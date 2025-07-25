首页 > 原创 > 关键词  > 正文

苹果发布首个iOS 26公测版 液态玻璃设计引发热议

2025-07-25 08:19 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:今日凌晨，苹果公司正式推送首个iOS26公测版，所有参与Beta计划的用户均可通过Apple Beta官方网站申请资格后直接升级体验。

此次更新引入全新"LiquidGlass（液态玻璃）"设计语言，通过动态光线折射与镜面高光效果，使界面元素随用户操作实时变化。例如，当用户切换应用或调整小组件时，图标边缘会产生流体般的动态光影，与设备圆角设计形成视觉呼应。这种设计不仅覆盖主屏和锁屏界面，更带来前所未有的个性化定制空间——用户可自由调整App图标外观，选择简约或精致风格，甚至通过3D空间场景功能让锁屏墙纸随手机移动产生立体景深效果。

技术实现层面，LiquidGlass通过实时渲染引擎优化了光线追踪算法，在保持流畅性的同时降低功耗。据参与测试的用户反馈，公测版整体稳定性显著提升，卡顿、发热及耗电问题较此前Beta版本改善明显，但苹果仍建议用户避免使用主力设备升级，以防潜在数据风险。

值得关注的是，此次升级对硬件提出新要求。根据苹果官方公告，iPhone XS系列及iPhone XR将止步于iOS18，成为首批被淘汰的全面屏机型;而iPhone11系列、第二代iPhone SE及后续机型均可获得升级支持。

这一决策或与LiquidGlass设计对GPU性能的需求有关，老机型因硬件限制无法呈现完整动态效果。

iOS 7后最大变革！苹果正式发布首个iOS 26公测版：所有用户都能升级

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 苹果发布iOS 26 Beta 4：液态玻璃又变了

    苹果今天发布了iOS 26的第四个开发者预览版，液态玻璃的效果又调整了。 目前来看，苹果内部也非常纠结，一方面想要呈现出完美的液态玻璃效果，但一方面有又要根据用户反馈进行削弱，否则会出现卡顿和易读性问题。 在上一版将液态玻璃效果大砍之后，这次又加回来了一些，减少了普通磨砂玻璃效果，不过变化比较小，文本仍然可读，更像是在Beta 2和Beta 3之间取得平衡�

  • 苹果iOS 26公测版升级教程来了：iPhone 11系列及之后机型都能体验

    日前，苹果正式推送了首个iOS 26公测版。 这次苹果放弃了iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR三款机器，iPhone 11系列、iPhone SE二代及后续机型，均可升级。 作为公测版，目前日常使用已经趋于稳定，没有什么硬性bug，卡顿和发热、耗电情况也比之前好了很多。 而且公测版覆盖范围更大，普通用户想要体验，也能非常方便的申请资格，体验全新设计。

    ​苹果 ​iOS ​26

  • 苹果iOS 26公测版本周发布：预计7月23日亮相

    据知名记者马克·古尔曼（Mark Gurman）最新分析，苹果iOS26公测版有望在7月23日前后与大家见面。这一消息让众多苹果用户翘首以盼，毕竟公测版往往意味着能提前体验到新系统的诸多特性。 此次iOS26公测版发布后，所有支持该系统的iPhone用户都将迎来升级机会。用户只需在Apple Beta官方网站申请资格，就能直接在设备设置界面轻松完成升级，操作流程相对简便，降低了用户参与

  • 合肥一夜闪电13569次 气象奇观引发热议

    ​近日，安徽省合肥市夜空上演了一场震撼人心的气象奇观。据安徽省气象灾害防御技术中心发布的数据显示， 7 月 16 日夜间至 17 日凌晨，合肥地区在强对流天气的影响下，共记录到闪电次数高达 13569 次，其中云闪 6201 次，云地闪 7368 次，引发了社会各界的广泛关注和热议。 据悉，此次强对流天气来势汹汹，合肥地区电闪雷鸣、暴雨倾盆。根据安徽省DDW1 全闪观测系统的精�

  • iOS 26 Beta 3发布 苹果又砍一刀！液态玻璃再被削弱

    今日，苹果发布iOS26第3个开发者预览版，液态玻璃设计再被削弱，玻璃感的通透高级氛围没了。 许多升级iOS26Beta3的用户反馈称液态玻璃质感削弱、类似毛玻璃和液态玻璃的中间值，液态玻璃0.5的感觉。 数码博主i冰宇宙”也表示，iOS26Beta3的液态玻璃基本上砍没了，现在基本上就是磨砂玻璃。

    ​iOS26 ​开发者预览版 ​液态玻璃

  • 苹果iOS 26新版本来了：任何人都能升级

    苹果爆料人Mark Gurman透露，苹果公开测试版系统预计将于7月23日前后发布。也就是说，iOS 26、iPadOS 26、macOS 26等系统的公开测试版在下周某个时间点推出。 具体来说，苹果将发布的公开测试版系统包括iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、tvOS 26、watchOS 26、HomePod Software 26等等，根据苹果官网公布的信息，该公司不打算推出visionOS 26的公开测试版。 任何人都可以免费注册成为苹果测试版软件�

  • 苹果发布iOS 18.6开发者预览版Beta 3：国行AI遥遥无期

    今日，苹果向iPhone用户推送了iOS 18.6开发者预览版Beta 3。 开发者可在兼容设备上通过设置”应用，进入通用软件更新”下载该测试版。 目前尚未发现有可见更新内容,不过此前有消息称，iOS 18.6将会针对欧盟地区用户进行实用性更新。 苹果当前在欧盟地区的iOS版本虽然支持上述两种行为，但会插入一些警告屏幕，这引起了欧盟监管机构的关注，将会进行一些调整。 值得注意�

  • 蚂蚁AQ推出iOS版：24小时火速登顶苹果应用榜

    近日，蚁集团旗下AI健康应用正式推出iOS版。 上线不到24小时，火速攀升至苹果应用商店医疗榜榜首，超越小荷AI医生、京东健康等应用，成最受欢迎医疗健康应用。 据悉，AQ是蚂蚁在医疗健康领域的战略级应用，通过自研医疗大模型能力，向用户提供寻医、问诊、读报告、测健康等上百项AI服务，同时与近百万真实医生、超5000家公立医院等专业服务链接。 此前，AQ在6月26日�

  • 三星苹果全面同步！Galaxy S26+被砍：超薄Edge取而代之

    今年苹果新iPhone序列已经确认，iPhone17系列将砍掉Plus版本，被主打超薄的iPhone17Air取代。 三星作为苹果的老对手，也不约而同的使用了同样的策略。 Winfuture爆料称，三星将在明年1月发布Galaxy S26系列，共三款机型，分别是Galaxy S26、Galaxy S26Edge和Galaxy S26Ultra。 其中，延续了多年的Galaxy S26已经取消，被Galaxy S26Edge取而代之。

  • 苹果首款折叠iPhone定价或超一万四千元 定档2026年下半年

    据彭博社资深记者Mark Gurman最新披露，苹果公司首款折叠屏iPhone计划于2026年下半年正式发布，起售价预计突破2000美元（约合人民币14345元），创下iPhone系列价格新高。该产品将采用书本式横向对折设计，屏幕由三星显示独家供应，苹果研发团队正集中攻克铰链耐久性与折痕控制技术，目标实现20万次以上折叠寿命。 系统适配方面，iOS27操作系统将针对大屏特性开发多任务浮窗�

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM