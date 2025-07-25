苹果发布首个iOS 26公测版 液态玻璃设计引发热议

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:今日凌晨，苹果公司正式推送首个iOS26公测版，所有参与Beta计划的用户均可通过Apple Beta官方网站申请资格后直接升级体验。

此次更新引入全新"LiquidGlass（液态玻璃）"设计语言，通过动态光线折射与镜面高光效果，使界面元素随用户操作实时变化。例如，当用户切换应用或调整小组件时，图标边缘会产生流体般的动态光影，与设备圆角设计形成视觉呼应。这种设计不仅覆盖主屏和锁屏界面，更带来前所未有的个性化定制空间——用户可自由调整App图标外观，选择简约或精致风格，甚至通过3D空间场景功能让锁屏墙纸随手机移动产生立体景深效果。

技术实现层面，LiquidGlass通过实时渲染引擎优化了光线追踪算法，在保持流畅性的同时降低功耗。据参与测试的用户反馈，公测版整体稳定性显著提升，卡顿、发热及耗电问题较此前Beta版本改善明显，但苹果仍建议用户避免使用主力设备升级，以防潜在数据风险。

值得关注的是，此次升级对硬件提出新要求。根据苹果官方公告，iPhone XS系列及iPhone XR将止步于iOS18，成为首批被淘汰的全面屏机型;而iPhone11系列、第二代iPhone SE及后续机型均可获得升级支持。

这一决策或与LiquidGlass设计对GPU性能的需求有关，老机型因硬件限制无法呈现完整动态效果。

（举报）