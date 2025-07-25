REDMI Pad 2将于8月1日开售：2.5K屏+9000mAh电池

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:REDMI红米手机今日正式发布新一代入门级平板REDMI Pad2，以“2.5K高清屏”与“超长续航”为核心卖点，宣布将于8月1日直接开售。这款定位学生群体与职场轻办公用户的新品，通过屏幕与电池两大硬件升级，试图在入门平板市场建立差异化竞争力。

屏幕配置方面，REDMI Pad2搭载11英寸2.5K分辨率LCD显示屏，较前代2K分辨率实现清晰度跃升，像素密度提升带来更细腻的文字显示与影像呈现效果。官方强调，该屏幕通过莱茵低蓝光认证，支持全程DC调光与护眼模式，可有效缓解长时间使用导致的视觉疲劳，直击网课学习、移动办公等高频场景的用眼健康需求。

续航能力成为最大升级亮点。新品内置9000mAh超大容量电池，相比前代增加1000mAh，配合系统级功耗优化技术，官方宣称可实现连续16小时视频播放或70天超长待机。这一提升显著缓解了用户对平板设备“电量焦虑”的痛点，尤其适合需要携带设备进行全天候学习或差旅办公的群体。

产品策略上，REDMI Pad2延续品牌高性价比路线，在保持千元级定价区间的同时，强化“护眼+长续航”的实用属性。除核心硬件外，新品还配备四扬声器立体声系统、全金属一体化机身与MIUI Pad14系统，支持多任务分屏、自由窗口等办公效率功能，进一步贴合目标用户的多场景使用需求。

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