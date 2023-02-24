AWS和Hugging Face扩大合作范围 促进AI更易于使用

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:日前，Amazon Web Services （AWS） 和 Hugging Face 宣布扩大合作范围，以加速生成式 AI 应用模型的训练和部署。

据悉，Hugging Face公司以其 PyTorch、TensorFlow 和 JAX 的Transformers 库而出名，它可以支持从自然语言处理到计算机视觉再到音频的各种任务。

Hugging Face 上有超过100，000个免费且可访问的机器学习模型，研究人员、数据科学家和机器学习工程师每天总共下载这些模型超过100万次。

在合作伙伴关系方面，AWS 将成为 Hugging Face 的首选云提供商，这意味着开发人员可以访问从 Amazon SageMaker、AWS Trainium 到 AWS Inferentia 的工具，并以更低的成本针对特定用例优化其模型的性能。

Hugging Face 表示，两家公司将“为全球人工智能社区贡献下一代模型，并使机器学习民主化。”

AWS 博客指出，“构建、培训和部署大型语言和视觉模型是一个昂贵且耗时的过程，需要机器学习方面的深厚专业知识。由于模型非常复杂并且可能包含数千亿个参数，因此对于许多开发人员而言，生成式 AI 在很大程度上是遥不可及的。”

“人工智能的未来就在这里，但它的分布并不均匀，”Hugging Face 的首席执行官克莱门特德兰格在公司博客中说。“可访问性和透明度是共享进展和创建工具以明智和负责任地使用这些新功能的关键。我们的许多 API服务都不需要为客户提供机器学习，在某些情况下，最终用户甚至可能没有意识到机器学习正被用于增强体验。这些服务使得将 AI 整合到应用程序中变得非常容易，而无需构建和训练 ML 算法。

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