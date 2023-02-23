大动作！微软将聊天机器人引入iPhone安卓版必应

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:大约两周前，微软推出了新的人工智能搜索引擎必应（Bing）和 Edge 浏览器，但其中最重要的是，微软已意识到64%的搜索动作发生在手机上，因此确保必应在安卓或 iOS 智能手机上可用尤其重要。

据报道，当地时间周三（22日），微软宣布为 iPhone 和 Android 发布新的必应和 Edge 预览版软件，软件中新增了语音搜索和可访问其 AI 聊天机器人等功能。

必应移动应用程序中，用户可以点击必应图标启动聊天会话，而用户可以通过文本或语音提出问题，这是用户强烈要求的功能之一，只需点击输入框旁边的麦克风按钮，即可口述问题，而必应将以文字信息回复。此外，用户也可以通过 Edge 移动应用程序的主页访问必应的更新。

周三，微软此外还发布了预览版的 Skype 版必应，它可以将人工智能添加到群聊中，回答群员的提问，这项服务支持100多种语言，且可使用 Skype 内置的翻译器。

此前ChatGPT 引发的 AI 搜索大战导致了市场剧烈震荡，微软市值一度重回2万亿美元，而谷歌股价则大跌。随着这场战争进一步蔓延到智能手机领域，未来的局势将更加凶险。微软首席执行官Satya Nadella曾表示，在他管理该公司的9年期间，以人工智能驱动的搜索是公司发生的最大的变化，他说，"自2007-2008年云技术刚刚问世以来，我还从未见过这样的情况。"

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