Canalys预计：个人电脑厂商2023年第二季度恢复正常库存水平

站长之家（ChinaZ.com）2月21日 消息:日前，科技独立分析机构Canalys发布了2023年个人电脑市场复苏情况预测。

2022年第四季度，全球台式机和笔记本电脑的出货量下降了29%，跌至6540万台。在最近的财报会议中，各方几乎都提及了疲软的宏观环境和库存修正，尤其是三星、英特尔、LGD和AMD等关键零部件厂商。个人电脑供应链的不同阶层面临的挑战也不同，因此，其复苏时间也各不相同。

Canalys预计，第一家开始库存修正的公司，也将是第一家走出这一周期的公司。鉴于订单流程较为漫长，渠道和个人电脑厂商的库存水平应当比上游零部件厂商更早恢复到正常水平。根据头部个人电脑厂商（苹果除外）最近的财务状况，惠普和华硕的库存天数(DoI)已经开始减少，而其余三家厂商(戴尔、联想和宏碁)的库存天数则略有增加。

由于所有厂商都已采取积极行动来减少产量，预计2022年第四季度和2023年第一季度总体的库存天数将会进一步改善，有望在2023年第二季度恢复正常库存水平。

显示屏是第一个出现价格下跌的关键零部件。根据Canalys的月度供应链核查，最近几个月价格下跌幅度不大，预计至2023年第二季度将不再继续降低。

与此同时，英特尔和AMD的个人电脑CPU业务大幅下滑，收入分别下降了36% 和51%。由于个人电脑厂商已经大幅削减了代工厂生产量，所以不太可能再度出现这样的骤降情况。因此，尽管2023年第一季度的个人电脑需求将再次下降，但可以预期在接下来的几个季度里，衰退幅度将逐步放缓。

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