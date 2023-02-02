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金士顿起诉销售山寨U盘商店侵权获赔

2023-02-02 17:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:据韶关市翁源县人民法院消息，近日，广东省翁源县人民法院依法审结了11宗有关“金士顿U盘”的侵害商标权纠纷案。

2022年10月中旬，原告金士顿科技有限公司将韶关区域内多家经营电子产品、手机配件的商店，起诉至翁源法院，请求停止商标侵权并赔偿损失，多名被告均抗辩未侵害原告的商标权。

法院 犯罪 违法 案件

据悉，金士顿科技有限公司根据授权取得了“KINGSTON”等两个注册商标的许可使用权，及以自己的名义对侵害上述两个注册商标许可使用权行为提起诉讼的权利。

被诉侵权U盘与涉案注册商标核定使用的商品为相同或类似商品。二者在视觉上基本无差别，构成相同; 被诉侵权U盘外包装上的英文标识与“KINGSTON”注册商标在局部构成、主体部分读音、整体形成的视觉效果，都极为相似，构成近似;被诉侵权U盘上的字母“Kingston”标识与“KINGSTON”注册商标相比较，在构成、读音、整体视觉效果都极为相似，构成近似。

翁源法院经审理认为，被告的销售行为已构成对原告注册商标专用权的侵犯，应承担相应的民事侵权责任，故判决被告立即停止销售侵害原告注册商标专用权的商品，并赔偿相应的损失。

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  • 华为 Pocket S是屏下指纹解锁吗？

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  • 锐龙R7 5800X3D支持PICE5.0吗？

    不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。

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    微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。

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  • 锐龙R7 5800X3D支持ECC内存吗？

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    台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。

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    Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。

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    有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。

    锐龙R7 5800X3D

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    锐龙R7 5800X3D

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    4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。

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