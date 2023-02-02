金士顿起诉销售山寨U盘商店侵权获赔

站长之家（ChinaZ.com）2月2日 消息:据韶关市翁源县人民法院消息，近日，广东省翁源县人民法院依法审结了11宗有关“金士顿U盘”的侵害商标权纠纷案。

2022年10月中旬，原告金士顿科技有限公司将韶关区域内多家经营电子产品、手机配件的商店，起诉至翁源法院，请求停止商标侵权并赔偿损失，多名被告均抗辩未侵害原告的商标权。

据悉，金士顿科技有限公司根据授权取得了“KINGSTON”等两个注册商标的许可使用权，及以自己的名义对侵害上述两个注册商标许可使用权行为提起诉讼的权利。

被诉侵权U盘与涉案注册商标核定使用的商品为相同或类似商品。二者在视觉上基本无差别，构成相同; 被诉侵权U盘外包装上的英文标识与“KINGSTON”注册商标在局部构成、主体部分读音、整体形成的视觉效果，都极为相似，构成近似;被诉侵权U盘上的字母“Kingston”标识与“KINGSTON”注册商标相比较，在构成、读音、整体视觉效果都极为相似，构成近似。

翁源法院经审理认为，被告的销售行为已构成对原告注册商标专用权的侵犯，应承担相应的民事侵权责任，故判决被告立即停止销售侵害原告注册商标专用权的商品，并赔偿相应的损失。

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