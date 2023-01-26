B站与晋江原创订立综合合作框架协议 购买后者多部作品版权

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:今日，B站发布公告称，与晋江原创订立综合合作框架协议。包括但不限于购买多部作品（包括文学作品）的版权，并将该等版权用于指定用途(包括但不限于改编、信息网络传播、宣传及发行)。

B站还表示，同意向晋江原创支付相关交易金额，包括但不限于授权费、采购费及任何利润分成安排所得款项。

综合合作框架协议，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的年度上限为4000万元。

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