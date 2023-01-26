B站与晋江原创订立综合合作框架协议 购买后者多部作品版权

站长之家（ChinaZ.com）1月26日 消息:今日，B站发布公告称，与晋江原创订立综合合作框架协议。包括但不限于购买多部作品（包括文学作品）的版权，并将该等版权用于指定用途(包括但不限于改编、信息网络传播、宣传及发行)。
B站还表示，同意向晋江原创支付相关交易金额，包括但不限于授权费、采购费及任何利润分成安排所得款项。
综合合作框架协议，截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度的年度上限为4000万元。
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近日，快手音乐与网易云音乐正式达成合作，后续双方将在版权合作、歌曲推广、音乐人共建等领域进行深度联动。通过“中国短视频第 一股”与“全球音乐社区第 一股”的强强联手，快手音乐和网易云音乐将携手为广大用户提供更好的音乐收听、创作与互动体验，同时也将为音乐人、版权方等带来更广阔的发展空间。 一直以来，快手音乐致力于为版权音乐提供包括发布、宣传推广等环节在内的完善后台服务。据了解，在此次合作中，快手音乐将接入网易云音乐旗下的版权服务平台“云村交易所”，同时，网易云音乐也将入驻快手“音乐公司宣发后台
快手音乐近日已与网易云音乐正式达成合作，后续双方将在版权合作、歌曲推广、音乐人共建等领域进行深度联动。快手音乐将接入网易云音乐旗下的版权服务平台“云村交易所”，同时，网易云音乐也将入驻快手“音乐公司宣发后台”，为广大用户提供更好的音乐收听、创作与互动体验，同时也将为音乐人、版权方等带来更广阔的发展空间。快手主产品外，快手旗下的专业视频编辑工具“快影”、手机K歌软件“回森”、多功能拍摄软件“一甜相机”等应用产品也将支持用户使用网易云音乐授权歌曲。
网易云音乐与相信音乐达成战略合作，双方将在音乐版权、艺人宣推等领域展开深层次的合作。网易云音乐已获得相信音乐旗下全量音乐版权授权，包括李宗盛、五月天、刘若英、苏慧伦、丁当、家家、白安等众多知名艺人作品。网易云音乐还将继续积极推进与上游版权方合作，不断为中国音乐爱好者提供更多优质音乐内容。
网易公司就《暴雪对国服玩家社区的更新说明》发布说明称，基于未可知的原因，上周暴雪公司重新寻求网易公司，提出了所谓的游戏服务顺延六个月的提议和其他条件，并明确表示在合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判。而据了解，同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期。考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此最终双方未能达成一致。
FaradayFuture官微今日发布回家”海报引起大家讨论，有网友猜测：难道贾跃亭下周要回国了？”不过，事实情况并非贾跃亭要回国是法拉第未来中国总部将回国。此次黄冈市政府是否会雪中送炭，能否化解危机？
金山软件发布公告称，为重续截至2025年12月31日止未来三个年度现有框架协议项下之交易，本公司与小米集团订立框架协议。据此:集团将向小米提供若干综合服务，主要包括推广服务、邮箱定制开发服务以及授权及订阅服务;此外，集团将与小米共同经营由集团提供的游戏;小米将向集团提供若干综合服务，主要包括推广服务、供餐服务以及其他配套服务;及小米将向集团提供产品，期限为截至2025年12月31日止三个年度。
近期，钉钉在杭州举行了产品发布会。此次发布会以“大协同 链时代”为主题，钉钉正式发布7. 0 版本，通过数字化重构企业与企业之间的协同方式，助力产业链上下游实现链式转型。大会汇集了来自科技、医疗、教育等多个行业的领军企业的管理者及专家学者。合合信息副总经理、董事陈青山受邀参与主题分享，提出以数字名片为代表的智能工具，将赋能行业达成“沟通即业务”的愿景。陈青山在分享中表示，在过去的十多年里，合合信息一直在打磨智能文字识别技术，提升各种复杂场景下的名片识别精度。近两年，随着时代及用户需求的发展，公司的业务
声明:本文来自于微信公众号 娱乐资本论，作者:不空，授权站长之家转载发布。在华语乐坛中，周杰伦是公认的“怪才”。站内用户对于创新型内容的包容度和积极性，也为元空间、数字人以及虚拟IP的落地带来了更大的想象空间。
据申通快递公告，公司控股股东和实际控制人陈德军和陈小英、股东德殷投资，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司(简称“阿里网络”)签署了《经第二次修订和重述的购股权协议之延期协议》。
1月18日消息，昨日晚间，网易就早前暴雪中国公告引发的“网易拒绝暴雪顺延服务六个月”、“网易想要IP控制权”等传言发布声明。网易表示，上周接到暴雪提出的6个月短期续约协议和其他条件，并明确表示在合同延续期间不会停止与其他潜在合作方继续谈判。网易称，获悉同期暴雪与其他公司的谈判全部是基于三年的合同期，考虑到合作的不对等、不公平和其他附带条件，因此双方最终未能就顺延服务达成一致。针对有媒体报道“网易想要IP控制权”，才导致双方“谈崩”的传闻，网易称该消息不实。网易作为代理公司，从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。