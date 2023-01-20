Netflix 第四季度营收 78.52 亿美元 CEO 宣布将离任

站长之家(ChinaZ.com) 1月20日消息:视频流媒体服务提供商Netflix今日公布财报称，该公司2022财年第四季度营收为78.52亿美元，同比增长3.9%;净利润为5500万美元，与上年同期的6.07亿美元相比大幅下降91%。

按地域划分，Netflix第四季度来自于美国和加拿大地区市场的流播放服务营收为35.95亿美元，上年同期为33.09亿美元;来自于欧洲、中东和非洲地区市场的流播放服务营收为23.50亿美元，上年同期为25.23亿美元;来自于拉丁美洲地区的营收为10.17亿美元，上年同期为9.64亿美元;来自于亚太地区的营收为8.57亿美元，上年同期为8.71亿美元。

Netflix第四季度全球新增流播放服务付费用户人数为766万人，上年同期为828万人，从增速上来看同比有所下降，但超出分析师预期。截至第四季度末，Netflix的全球流媒体服务付费用户总数达到了2.3075亿人，与上年同期的2.2184亿人相比增长4.0%。

Netflix宣布，该公司联合创始人Reed Hastings将放弃公司联席CEO职位，但仍会继续担任董事长。Netflix联席CEO Greg Peters仍将留任。而COO Ted Sarandos则会接替Hastings的联席CEO职位，并将加入Netflix董事会。

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