网易将搭建网络春晚元宇宙分会场

站长之家 1 月 11 日讯：网易宣布，公司与央视网达成合作，为网络春晚观众搭建首个元宇宙会场，可实现万人实时互动。同时，每一位入场观众都可以拥有属于自己的虚拟形象。
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CCTV网络春晚官方微博预告，1月14日晚20点档，CCTV-1综合频道、CCTV-3综艺频道及央视网、央视频、央视新闻等全媒体矩阵同步播出央视网络春晚。这次加盟央视网络春晚的明星嘉宾包括王冰冰、王勉、曾黎、董宇辉、希林娜依高等等。此次网易调动网易雷火、网易伏羲、网易互娱AILab、网易区块链等多个部门，集合数字孪生、区块链、AI作画、AI歌声合成等技术，为网络春晚观众定制了首个元宇宙会场，可实现万人实时互动。
元宇宙一词最早见于美国知名科幻作家 Neal Stevenson 于 1992 年发表的科幻小说《雪崩》，其对元宇宙的描述为：戴上耳机和目镜，找到连接终端，就能够以虚拟分身的方式进入由计算机模拟、与真实世界平行的虚拟空间。Metaverse 由 Meta 和 Verse 两个词根组成，Meta 表示“超越”“元”， Verse 表示“宇宙 Universe”。那么人类到底如何才能够在众多的元宇宙空间中实现“自由切换与无缝衔接开放世界”，或许在白皮书中能够找到部分答案。
12 月 26 日，第十八届文博会深圳·新桥影视产业基地分会场在清平古墟正式拉开大幕！新桥影视产业基地分会场以“影像赋能·擎动湾区”为主题，通过发挥基地的核心擎动作用，聚焦“影视+”文化生态发展。活动现场策划了重点项目合作签约、深港影视产业合作高峰论坛、深港影视文化回顾展和影视文化交流邀请展示会等六项主题活动，同期开展的还有清平墟市、IP影视剧展映等配套活动。“寒冬生暖意”，年度文化盛会古墟启幕每年一届的文博会，都是一次参与、融汇和发展的大舞台，聚焦吸引来自世界各地的目光。据了解，活动当天开幕式选在了基地
来源：人民网不法分子利用电脑系统漏洞和安全隐患，对电脑的硬件、软件进行攻击；用户访问钓鱼网站后，可能泄露账号、密码等个人信息；用户使用手机扫描恶意二维码，或遭引诱输入个人信息，或被偷偷开启手机后台权限；山寨软件或会通过模仿一些知名软件来吸引用户下载、安装，一旦得逞就可能偷偷收集用户信息……没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。近日，“ 2022 网络安全治理机制高峰论坛”在京召开，论坛旨在搭建电信运营商、互联网企业以及广大网民之间的联络枢纽和沟通窗口，承担
元宇宙的故事，似乎讲不通了。总习惯用“潮水退去的时候，才知道谁在裸泳”，来表达新兴技术的造势与殊途就眼下的趋势来看，苹果、腾讯、微软等少数巨头尚有靠岸的机会，但那些企图靠元宇宙发迹的玩家们，或许等不到潮水退去的时候了。
声明:本文来自于微信公众号 亿邦动力，文丨翟更章 编辑丨石航千 史婉嘉，授权站长之家转载发布。微信小程序正在内测XR框架。
“文火淬金、蓄势行”，2022CITC�网易创新创业大赛全国总决赛将于 12 月 23 日在网易瑶台元宇宙重庆主会场迎来巅 峰对决。历经五个月的“云端”激烈厮杀， 12 个优质创新创业项目脱颖出，将在全国总决赛舞台上风云际会、一展风采。网易重庆数字产业中心将以元宇宙生态建设为开端，为更多优质企业赋能转型升级，推动数字经济与实体经济的融合，助力重庆区域经济的腾飞。
往回倒十多年，奶茶还没有“统治”人类，那么在这短短的十年中，奶茶已经成为当代年轻人生活中不可或缺的东西。和元宇宙息息相关的Web3.0已经在加速迭代了，《堡垒之夜》游戏开发公司Epic Games的CEO斯威尼对元宇宙的表述——互联网的下一个版本，或许不远了。
从Meta股价的一路走低到扎克伯格发布的头显并不被用户买账，Facebook全力拥抱Meta正在经历一场过山车。元宇宙的发展，才不会是一个资本市场所鼓动起来的转瞬即逝的存在是变成了一个可以持续发展，能够给人们的生产和生活带来深刻改变的存在。
短视频是人们日常休闲娱乐、社交和信息交互的主要工具，深受用户喜爱，近年来短视频用户规模持续增长，市场规模持续扩大。短视频使用时长已超越即时通讯，成为占据人们网络时间最长的行业，增长势头迅猛。面对快速发展的短视频业务，钦州移动组织骨干队伍，针对5G短视频用户网络感知问题开展5G网络攻坚优化，提升5G用户感知。近日，钦州移动运用信号监测平台得知，钦州陆屋镇一带用户视频感知较差，结合网络分析，初步判断为外部干扰问题，钦州移动立即联合钦州市无线电管理处到现场开展排查，现场排查发现为某一餐饮店私装放大器干扰到基
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。