2022年12月中国手游发行商全球收入排行榜出炉：腾讯居首

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:移动应用&手游情报平台SensorTower发布了2022年12月中国手游发行商全球收入排行榜。数据显示，2022年12月共43个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过21亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入39.3%。

根据中国手游发行商收入TOP30榜单显示，腾讯位居第一，米哈游第二，网易第三。具体排名如下:

据分析，得益于《梦幻西游》、《荒野行动》和《实况足球 - 世界同台》等多款游戏收入增长，本期网易移动游戏收入环比提升6.4%。

IM30旗下《Rise of Empires: Ice and Fire》、《Last Shelter: Survival》等游戏收入全线增长，使得发行商收入环比提升26.6%，创历史新高。地区方面，美国是该发行商最重要的市场，贡献了44.3%的收入。榜单之外，入围全球收入TOP100的中国手游发行商依次是哔哩哔哩、4399、游族网络、英雄游戏、竞技世界、中手游、Mattel163、Hortor Games、多益网络、冰川网络、雅乐科技、心动网络 和 友谊时光 共43家厂商。

另外，在中国App Store手游收入TOP20中，《王者荣耀》位居首位，《和平精英》第二，《原神》第三。

分析称，自11月卡塔尔世界杯开启以来，多款足球手游在全球的热度也随之增长。其中，腾讯发行的《FIFA足球世界-世界杯》收入环比增长108%，成为在中国iOS市场收入最高的体育手游。

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