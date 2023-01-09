小偷砸车窗偷2千现金扔20万包 网友吐槽其不识货

近日，江苏一停车场出现可怕的一幕，价值近百万的商务车被砸碎了车窗，车内的一只价值20多万的爱马仕包也被盗走。

民警迅速介入，在附近找到了被丢弃的包，但里面的贵重物品和两千多元现金已不见踪影。视频监控显示，作案的是两名男子，他们坚称只拿了包里的现金，其余物品当场就抛弃了。

民警继续追查，发现一位路人捡走了包中某些物品，而这位路人称自己不懂首饰真伪，只是觉得它们好看，便收藏了起来。目前，路人已将首饰归还，案件还在进一步处理中。

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