小偷砸车窗偷2千现金扔20万包 网友吐槽其不识货

近日，江苏一停车场出现可怕的一幕，价值近百万的商务车被砸碎了车窗，车内的一只价值20多万的爱马仕包也被盗走。
民警迅速介入，在附近找到了被丢弃的包，但里面的贵重物品和两千多元现金已不见踪影。视频监控显示，作案的是两名男子，他们坚称只拿了包里的现金，其余物品当场就抛弃了。
民警继续追查，发现一位路人捡走了包中某些物品，而这位路人称自己不懂首饰真伪，只是觉得它们好看，便收藏了起来。目前，路人已将首饰归还，案件还在进一步处理中。
（举报）
腾讯云年终特惠,云服务器多种机型限时抢购,2核2G轻量应用服务器6.58元/月起。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
前几年218元就能在苹果官方换原装iPhone电池的时代，一去不复返了。各位iPhone用户一定都记得，在降速门被全球质疑之后，苹果推出过很长一段时间的优惠服务，只需要218元就能换原装电池，算是对降速”进行了弥补。这也被很多网友吐槽割韭菜，其实目前第三方价格普遍在200多元，甚至还能上门服务，在容量上也比官方电池更大，续航相对更强。
2012年4月微信朋友圈正式上线，作为一项社交功能，用户可在朋友圈发布文字、图片或分享音乐等，好友可对朋友圈内容点赞、评论。一则#你朋友圈暂停营业多久了#的话题登上微博热搜，同时，为什么大家不爱发朋友圈了也引起网友讨论。值得一提的是，在微信Windows版中，微信加入提取图片文字”功能，在图片即可对文字进行复制，解决了文字编辑问题，并且还能翻译图片中的文字，可以说也是为了办公的方便。
1月5日，江苏，一女子分享自己姐妹找领导表白，被拒绝了，这也引起了网友的围观。女子称：被拒绝的2个月内，老板不好意思找她说话，也不安排活，女子闺蜜天天在公司摸鱼，裁员也没有裁掉她，太快乐了。
2022卡塔尔世界杯已经落下了帷幕，不过关于它的热度还将持续较长一段时间。世界知名网红撒盐哥”遭到了网暴，原因跟他在决赛现场的所作所为有关。”在他本人的IG上，最高赞评论是：大家快去举报他”，也是一大奇观了。
特斯拉海外官网上架了一款限量玻璃杯套装，售价75美元，能够装下一瓶特斯拉龙舌兰酒。特斯拉中国官网也同步上线了这套特斯拉品鉴酒杯，整套含玻璃杯和底座，售价490元。特斯拉还上架过350元的CyberTruck皮卡造型哨子、779元特斯拉空玻璃酒瓶等产品。
今日，苹果正式上线跨年福利活动，即日起至2023年1月2日，用指定支付方式购买符合条件的产品可享立减优惠，产品范围涵盖手机、平板、电脑、耳机和手表等，降价幅度从100元到1000元不等。该跨年福利”遭到部分网友吐槽，比如iPhone13减200，iPhone14系列不参加”。通过AppleStore在线商店或部分AppleStore零售店购买符合条件的产品时，使用支付宝、花呗分期、微信支付，或使用招商银行、中国建设银行、中国工商银行或其他带有Visa及万事达卡标志的信用卡进行支付，单件产品最高立减1000元。
声明：本文来自微信公众号“CSDN”，整理:苏宓 ，授权站长之家转载发布。这到底是人干的是 AI 干的?随着 AIGC 的爆火，在 ChatGPT、Stable Diffusion 模型的推动下，当下想要辨别我们所见的代码、图像、文章、小说、脚本、诗句、Debug 程序等内容究竟是「真」还是「假」时，那可太难了。你觉得给 AI 生成的内容、作品加上水印能阻止滥用情况的发生吗?欢迎留言，分享你的看法。
世界杯爆红的卡塔尔拉伊卜小王子”凭借在观众席发表对球队不满的表情成功走红网络，目前已在内地的社交平台入驻，在短短半个月内便吸粉数千万，成为千万级大V”。随着走红，网友们对他的身份开始深扒，发现其或许不是王子，甚至很可能是MCN机构包装的网红。12月11日晚，拉伊卜小王子在某短视频平台开启网络首播，在直播中他首次对外澄清自己的身份。当时拉伊卜小王子身穿白衣戴着白色头巾，标准的卡塔尔地方装扮。面对美女主播的提问，因为语言不通所以不得不通过旁边的助理帮忙翻译。拉伊卜小王子方面表示：他确实是卡塔尔王室成员，但不
日本60岁男子松本淳二因杀死自己双亲，当地时间1月6日被判有期徒刑30年。松本擅自从大学退学，受到严厉训斥后，对父亲产生厌恶并尽量避开他。在这件事情发生之后二次元再次被炒上了热搜，不少网友觉得二次元的危害实在太大了，二次元不仅会造成大批宅在家里的宅男宅女更是容易导致思想出现问题，松本淳二就是一个明显的例子，你怎么看？
一快递点老板疑将站内客户的包裹全部拆开，留下满屋空包裹，拿走了值钱的东西，有客户来取快递发现了该情况，于是报警处理。辖区派出所回应，正在调查处理此事。上门投递2次未能投交的快件，快递服务主体可与收件人约定采用延迟投递或者箱递、站递方式投递。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。