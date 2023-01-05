小米汽车实车曝光：首台车型为纯电轿跑

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:雪球用户粮厂研究员Will在小米科技园附近偶遇一辆重度伪装车，车顶有一颗激光雷达，车身形态和P7非常像。
他在社交平台发文称:“2023年1月5日，小米MS11的第一轮谍照也曝光出来了”。从曝光信息来看，小米汽车的首台车型为纯电轿跑。
有消息称，小米的第一款车将是轿车，并且已确定激光雷达供应商为禾赛科技，售价上限超过30万元。
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中关村在线消息：1月5日下午，一名汽车博主曝光称自己在小米科技园附近见到一辆重度伪装车型，其整体外观类似轿跑，车尾似乎带有尾翼设计，外观轮廓相当顺眼，车尾还有固态激光雷达，该博主表示，其“大概率是小米骡车”。今年10月，小米董事长兼CEO雷军曾在社交平台上表示：“目前电动汽车全球前五的巨头占据了超过八成的市场份额，这意味着小米未来必须要挤进前五，每年出货超过千万辆汽车才算得上成功。”在更早些的发布会上，雷军透露称米汽车的研发团队正在突破自动驾驶相关技术，主要采用全栈自研算法，团队规模超过500人，推进在自
近日，小米汽车科技有限公司申请的“车辆漂移控制方法、装置、车辆、存储介质及芯片“专利公布。专利摘要显示，本公开涉及车辆控制技术领域，包括:在车辆处于漂移模式开启状态下，获取车辆的滑移率等级和转向信息等;根据前轴扭矩、后轴扭矩和后轮制动扭矩，控制车辆漂移行驶，在漂移行驶的过程中，根据转向补偿量和车速控制助力转向电机进行转向补偿。降低了车辆漂移对驾驶员的依赖，根据车辆不同的转向和车速，确定不同的漂移参数，实现不同状态的漂移。
天眼查App显示，小米汽车科技有限公司公布了一项专利，即“数字钥匙的标定方法、标定装置、车辆、存储介质及芯片”。该方法包括:获取待标定数字钥匙所在车辆执行预设动作时与数字钥匙客户端的距离和时间信息;根据距离和时间信息，确定车辆与数字钥匙客户端第二距离;根据这些信息和待标定数字钥匙的通信信号强度与距离的初始映射关系，生成待标定数字钥匙的通信信号强度与距离的目标映射关系。此举可以使得生成的目标映射关系符合车辆当前的停放环境，从避免因信号被遮挡或反射影响定位准确度，提高了对数字钥匙客户端定位的精确性。
电动化时代，很多传统车企一下子被新生的造车新势力打得有点找不到北，这其中典型的就是丰田。丰田泰国运营60周年之际，丰田汽车本作向全世界展示了其首款全电动皮卡车HiluxRevoBEV的原型车这款车则被不少网友吐槽称太丑”。泰国是丰田全球第四大生产中心，仅次于日本、中国和美国，所以丰田此番会选择在泰国发布这款车型。
哪吒汽车日前公布最新交付量数据。12月单月交付量为7795辆；2022年全年累计销量达152073辆，同比增长118%，成为首个年销量突破15万台的新势力品牌，其中海外交付3456辆。后驱版本CLTC工况续航里程为560公里，四驱版本CLTC工况续航里程为580公里。
至于蔚来生产手机的事情，李斌表示，这是为车主们提供好用的手机，不会作为主业，蔚来依然是以车为起点的社区。他说：「我们没有进入不熟悉的领域，手机和车是我们熟悉的。」他认为，车是一种家庭购买的最重要、最贵、最耐用的消费品，除了房子之外。以车为中心，做一款与车匹配的最好的手机，比制造汽车容易得多。
比亚迪与UZAVTOSANOATJSC签署合资协议，双方成立合资公司，专注于生产新能源汽车及其相关零部件。合资公司将设在乌兹别克斯坦，未来主要生产比亚迪多款畅销新能源车型，包括DM-i超级混动车型和相关零部件。合作是比亚迪战略的核心部分，我们期待通过与UzAuto的合作，为乌兹别克斯坦消费者带来比亚迪领先的技术和一流的产品。
站长之家 1 月 4 日讯：哪吒汽车宣布对部分车型进行的价格调整，涨幅 3000 元- 6000 元。哪吒S调整后售价区间为20.28-34. 18 万元，哪吒U-II调整后售价区间为13.58-16. 58 万元，哪吒V调整后售价区间为8. 39 万-12. 38 万元。
近日，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》，提出科学精 准保障邮政快递稳定运行，保障民生物资高 效运输，更好维护人民群众正常生产生活秩序。而刘强东和他的京东物流已第 一时间“出手”，在 12 月 14 日下午，京东从全国调集的首批 1000 余名快递小哥已陆续抵达北京，定向增援北京市内的快递配送等工作，旨在进一步统筹全国全 网资源，全力保障北京平稳渡过业务高峰。支持抗疫稳链保供，畅通物流大动脉，刘强东和京东物流再一次冲在了前面。积极参与突发事件应急保障，保物
站长之家 1 月 5 日讯：比亚迪旗下高端品牌仰望汽车发布百万级纯电动性能超跑“仰望U9”，具备 2 秒级零百加速，搭载易四方平台技术。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。