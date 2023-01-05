小米汽车实车曝光：首台车型为纯电轿跑

站长之家（ChinaZ.com）1月5日 消息:雪球用户粮厂研究员Will在小米科技园附近偶遇一辆重度伪装车，车顶有一颗激光雷达，车身形态和P7非常像。

他在社交平台发文称:“2023年1月5日，小米MS11的第一轮谍照也曝光出来了”。从曝光信息来看，小米汽车的首台车型为纯电轿跑。

有消息称，小米的第一款车将是轿车，并且已确定激光雷达供应商为禾赛科技，售价上限超过30万元。

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