百度健康联合金牌护士上线新冠医护上门服务

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:百度健康联手金牌护士首次推出新冠病毒的上门护理服务。为老年患者、行动不便者等提供体检、血压测量、采血、吸氧等全病程护理，以减轻医院资源拥挤以及线下就医带来的交叉感染风险。
用户只需在百度App中搜索“新冠医护上门”，即可享受专业的家庭护理服务。目前，服务已经覆盖了全国200多个城市。
金牌护士建立了线上线下的立体化服务网络，是一家具备“护理站+养老驿站”双牌照的医养服务机构。
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百度健康宣布，为确诊患者推出专属义诊通道，用户可以通过百度APP搜索“问医生”找到专区入口，提供7*24小时在线响应。百度健康还将上线电话义诊服务，联合三甲医院专家，为确诊患者提供专属1v1电话咨询。从12月8日到12月14日，百度健康每晚上20:00～21:00还针对阳性患者开通医生连麦直播专场，用户可通过百度APP搜索“百度健康”，进入专区观看直播。
12 月 15 日消息，百度健康针对确诊患者推出专属义诊通道，提供7* 24 小时在线响应，及时解答患者问题。用户通过百度APP搜索“问医生”就能找到专区入口。考虑到各类用户的差异化需求，百度健康还上线了电话义诊服务，联合三甲医院专家，为确诊患者提供专属一对一电话咨询。北京市新冠肺炎线上医生咨询平台再次启动，用户只需在百度搜索“北京新冠肺炎在线咨询”或“北京新冠咨询”即可进入平台，来自呼吸科、感染科、老年医学科等多学科的专家们在线回答问题。该平台由北京市卫生健康委和北京市科委指导，北京医学会主办，百度健康作为支
关于抖音要入局线上超市的消息传扬多时，虽然官方未公开，但据了解，抖音超市已经开始招商，业务进入了前期试点阶段。广州、深圳、惠州和东莞四个城市的部分消费者，可以在抖音商城中找到“超市”入口，进入抖音超市购物。在11月初，北京字跳网络技术有限公司申请了“抖音超市”商标，国际分类涉及广告销售、教育娱乐，当前商标进度均为申请中。
12月13日，百度APP正式上线“疫情指数”，该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数。用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，如“北京疫情”，即可了解疫情实时动态。“百度疫情指数”将有助于从大数据层面，洞察全国各地大众对疫情的关注度、健康状况等，或为疫情未来趋势研判提供重要参考。
百度APP于12月13日正式上线“疫情指数”，覆盖全国31个省市自治区360多个城市，提供“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”等服务，并发布防疫指南、药品清单等，以助力全民科学抗疫。“疫情指数”可通过数据折线图，可以清晰反映大众对新冠症状、防疫物资等需求的搜索关注程度及变化情况，目前已经收录了备受关注的北京、石家庄、保定、邢台等地，也可以查看到一些较少关注的城市的趋势。截至2022年9月底，百度APP月活已经达到6.34亿，百度健康已累计为2亿多人提供过健康咨询服务，疫情以来，百度健康推出新冠防护中心义诊通道，联合三甲医院专家，提供7*24小时在线响应及时解答患者问题，并提供疫情地图、防疫自护指南、常备药品清单等多场景防疫服务，以及新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。
百度旗下集度汽车宣布，集度 APP 正式上线，用户可前往各大应用中心，搜索并下载 “集度JIDU”APP。
凤凰网科技讯 12月2日，2022百度联盟峰会举行，百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰自今年5月履新百度移动生态后，首次亮相百度联盟峰会。何俊杰介绍了过去一年百度联盟的发展，他强调，在百度AI技术的加持下，过去一年，百度联盟入口请求量翻倍增长、突破千亿大关，变现能力提升30％。百度联盟是中国互联网上最大的生态联盟之一。这是一个成立了20年，仍在保持增长的组织。会上，百度联盟发布了“长风计划”，提供专项激励基金，助力广大中小企业、实体企业进行数字化营销。
在今日的2022百度热AI营销峰会上，百度营销发布了新一代AIGC营销内容生产工具“营销内容AI助理团”及“百度智能商家经营平台2.0”。百度公布数据称，过去一年，百度营销直营电商广告规模年同比增长110%，本地惠生活广告规模年同比增长232%，中小企业智能化投放产品使用覆盖率79%，深度转化能力使用规模年同比增长64%。目前“AIGC文本创意”单条创意耗时从30分钟降到4分钟，“AIGC文本创意”每天生产14亿条，近7成的企业都用到了这个功能，近三分之一的创意展现都有AIGC参与。
微信朋友圈点赞互动广告上线昨日，微信广告团队宣布，微信广告全新推出朋友圈点赞互动广告，当用户跟赞，个性化品牌烟花跃然出框;百度疫情指数上线12月13日，百度APP正式上线“疫情指数”，用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，如“北京疫情”，即可了解疫情实时动态。该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数。除上线“疫情指数”专题页之外，百度还提供包括疫情地图、防疫自护指南、常备药品清单等多场景防疫服务。同时，更有24小时专家在线义诊、新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。爱奇艺V
百度APP宣布正式上线“疫情指数”，该指数包括“百度健康问诊指数”、“百度疫情搜索指数”两大指数，覆盖全国31个省市自治区的360多个城市，用户通过查询“地区名+疫情”等关键词，即可了解疫情实时动态。百度方面表示，百度APP月活跃用户高达6.34亿，百度搜索每天响应数十亿次的搜索请求;百度健康则是国内最主要的一站式健康平台入口之一。更有24小时专家在线义诊、新冠防疫物资购买、百度健康自测等一站式健康管理服务。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。