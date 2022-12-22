苹果公司仍在销售 2017 年发布的翻新 Apple Watch Series 3

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日消息:Apple Watch Series3 最初于 2017 年发布，直到今年早些时候仍在苹果公司的产品阵容中作为低价选择。 Apple Watch Series3系列在产品线中的长期存在引发了争议，尽管今年早些时候其已经停产。

在苹果公司的翻新产品页面中，该公司仍然以 369 美元的价格出售带不锈钢表壳的Apple Watch Series 3，比原价便宜 230 美元。 在 2022 年及以后购买Apple Watch Series 3显然并不是一个明智的购买选择。 Apple Watch Series3 系列不再支持软件更新，设计、健康功能、性能都已过时，电池续航也很差。

翻新的Series3 价格为 369 美元，比最近更新的Apple Watch SE更贵，后者起价为 249 美元，具有更好的性能和更先进的功能。

在苹果翻新商店中，确实在出售一些更合理的苹果手表型号，包括Apple Watch Series 5 系列和Apple Watch Series 7 系列的特定配置。圣诞节即将来临，如果客户无法及时订购全新的产品，或者想更具性价比，那么翻新产品是一个很好的选择。

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