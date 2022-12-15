2022年等不到了！王猛表态：帝国CMS 8.0还需要一段时间 正开发支持php8

站长之家（ChinaZ.com）12月15日 消息:今年年初，帝国cms创始人王猛曾表示，帝国8.0版确定2022年发布，具体发布时间尚不确定。不过计划赶不上变化，王猛最近透露，8.0还需要一段时间。

日前，有微博网友在评论区吐槽表示，“行程码都没了，（帝国CMS ）8.0还没等来”。对此王猛回应表示，今年意外事太多了。另外，他还透露，关于8.0还要等一段时间，正开发支持php8中。

据悉，EmpireCMS是一款国内最为流行的内容管理系统，它采用PP+MYSQL技术，拥有强大的功能，可以满足网站建设者的各种需求，它拥有完善的权限管理系统，可以根据用户的不同权限，设置不同的访问权限，从而达到多用户管理的日的，它具有完善的模板系统，可以根据用户的需要，自由定制网站的模板，从而使网站更加美观大方，它还拥有优秀的搜索引擎优化功能，可以有效的提高网站的搜索引擎收录，从而达到更好的推广效果。

对于本次8.0版本的延迟发布也让不少站长感到失望。此前，王猛曾就版本更新周期长，总结了以下几个主因:

1、行业不挣钱，大家都不更新了，我们也开始懒散;

2、我们大都是大版本更新，再加上我们更新完成后还要留三个月左右来检查代码;

3、期间还有发布其它更新，比如备份王、插件等;

4、本人都快奔四了，自然有些分心的事。不过我预计未来的版本发布会短很多

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