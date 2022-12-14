光与夜之恋宣布即日起将与沪上阿姨停止合作

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:刚刚，光与夜之恋官博发布声明，由于宣发当天出现辱骂玩家和游戏男主的情况，直接触及了项目组的底线。这些行为不仅违背了基本的合作条款，更是直接伤害了玩家的利益与感情。光与夜之恋宣布「沪上阿姨 × 光与夜之恋」联动活动取消，即日起将与沪上阿姨停止合作。

声明全文如下:

亲爱的设计师们，很抱歉临时打扰大家。我们在此就近期沪上阿姨（下文简称合作方）与光与夜之恋的联动事件进行简要声明。

数月前，项目组接到合作方的主动接洽。经过多轮洽谈，项目组同意推进联动，原定于12月14日官宣、17日正式开启。然而从11月24日起，各社交平台多次出现奶茶店员工偷跑物料、传播不实信息、私下贩卖合作赠品等负面事件。12月14日官宣当天甚至发生了合作方员工言语辱骂玩家和游戏男主的恶劣情况。

最初出现物料和不实信息偷跑事件时，光与夜之恋项目组当即要求合作方严查并给出解决方案，合作方给到解决方案并进行公开道歉后，项目组本着尊重合作的原则，接受了合作方的道歉。

然而今日出现辱骂玩家和男主的行为，直接触及了项目组的底线。这些行为不仅违背了基本的合作条款，更是直接伤害了玩家的利益与感情。

光与夜之恋始终谨记将玩家体验放在第一位，因此我们遗憾地宣布，即日起将与沪上阿姨停止合作。在此也对各位设计师表示深深的歉意，后续我们将会以更加谨慎的态度对待IP联动事项，致力于为大家带来更好的服务。

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