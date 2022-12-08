号称免费赠送荣耀皮肤骗取微信账号 7名被告人获刑

站长之家（ChinaZ.com）12月8日 消息:据广州市中级人民法院消息，2021年6月，被告人陈某通过抖音、快手发布QQ群二维码，配上免费赠送“王者荣耀”皮肤等广告为QQ群“吸粉”;并雇佣蔡某等6人通过QQ聊天等方式，运用“话术”骗取入群成员提供微信账号及密码，并通过修改密码、解除手机绑定等方式获取该微信账号。陈某根据骗取微信账号的注册时长、活跃程度等进行定价并出售牟利共计34万余元。

2021年8月底，上述7名被告人被抓获归案。检察机关经审查后近日向法院提起刑事附带民事公益诉讼，请求判令被告人承担相应的刑事及民事责任。

广州市白云区人民法院一审判决:被告人陈某等人犯侵犯公民个人信息罪，分别判处有期徒刑三年至九个月不等，并处罚金五万元至三千元不等;附带民事公益诉讼被告陈某等人支付赔偿金34万元。

被告人李某不服，提起上诉。

广州市中级人民法院二审裁定:驳回上诉，维持原判。

对此，法院表示，不少不法分子盯上游戏爱好群体，以领取免费皮肤、装备等为噱头吸引受害者，或直接诈骗钱财，或盗取微信号等公民个人信息后批量出售。因此，广大游戏爱好者在休闲娱乐时也不能放松警惕，切莫为贪小便宜而吃大亏。

（举报）