iQOO 11手机发布会直播地址 12月8日iQOO手机发布会在哪看

iQOO11系列手机发布会在12月8日下午举行，本次发布会将带来iQOO11系列、iQOO Neo 7SE等多款手机，这次发布会具体有哪些产品发布呢，我们来一起看下吧。
iQOO11全系标配2K分辨率+144Hz高刷新率的三星E6 屏幕，还有LTPO分区刷新技术+1440Hz高频PWM调光+自研V2 芯片，核心配置还包括骁龙8Gen 2芯片+UFS4.0+LPDDR5X。
iQOO11 标准版搭载前置 13MP 自拍镜头，后置 50MP+16MP+8MP 三摄，支持 2 倍光学变焦，搭载 vivo V2 自研 ISP 芯片，内置 5000mAh（典型 4880mAh）电池，支持 120W 快充。厚 8.72mm，重 205g。支持红外遥控、屏下指纹识别。
iQOO11 Pro使用200W有线+50W无线+10W无线反向充电+4700mAh电池，相机方面是50MP（IMX866X）+50MP（JN1）+16MP，广域超声波指纹。
iQOO Neo7 SE的主要配置包括：天玑8200 处理器，4nm制程，增强版LPDDR 5+超频版UFS 3.1，5000mAh，120w充电最大16+256GB，6.78 英寸 2400*1080 分辨率 120Hz 刷新率的 AMOLED 屏，前置 16Mp 镜头，后置 64Mp+2Mp+2Mp 三摄。
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