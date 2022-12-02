抖音生活服务服务商准入全面升级 入驻全流程线上化

站长之家(ChinaZ.com) 12月2日 消息:日前，抖音生活服务发布公告称，平台已全面升级抖音生活服务服务商入驻申请流程。升级后，入驻全流程线上化、流程更简洁，审批更高效。

据介绍，入驻流程方面，服务商需要严格按照相关证件信息填写企业基础信息。提前准备好营业执照扫描件、企业法人身份证正反面照片等进行主体资质、对公验证、CA签章三项资质认证。等待平台审核团队对企业基础信息进行审核。信息复核通过后接收平台发送的签约短信，或直接点击“阅读并签署”进行合同签署。配置服务商企业主体的对公收款账户后，通过系统指引缴纳10万元合作保证金。

入驻标准

1.具备长期在抖音生活服务业务投入的规划与意愿。

2. 营业执照与平台主体/产品/品牌名称相似度不高。

3.具有独立法人资格;营业执照注册资金不低于50万元;公司经营状况良好无债务纠纷。

4. 具备不低于20人的生活服务团队、拥有不少于20家合作商户资源、拥有不少于20位合作达人。

5. 营业执照经营范围包括设计、制作、 代理、发布各类广告、计算机服务（除互联网上网服务营业场所），计算机领域內的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务咨询、会展服务、营销策划、电视节目制作中的任意一个。

入驻流程

第一步

点击入驻链接

点击链接，直接通过手机号码+验证码注册

链接:https://www.life-partner.cn/

第二步

基础信息填写

严格按照相关证件信息填写企业基础信息

第三步

资质认证

提前准备好营业执照扫描件、企业法人身份证正反面照片等进行主体资质、对公验证、CA签章三项资质认证

第四步

信息审核

等待平台审核团队对企业基础信息进行审核

第五步

合同签署

信息复核通过后接收平台发送的签约短信，或直接点击“阅读并签署”进行合同签署

第六步

保证金缴纳

配置服务商企业主体的对公收款账户后，通过系统指引缴纳10万元合作保证金

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