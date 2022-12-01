吉利推出新能源车限时保价政策：部分车型今年内支付定金可享受补贴

站长之家（ChinaZ.com）12月1日 消息:根据《财政部/工业和信息化部/科技部/发展改革委关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源汽车购置补贴政策，将于2022年12月31日截止。也就是说2022年12月31日之后上牌的新能源车辆，将不再享受相关补贴（其中纯电车型补贴为:7280-12600元/台，插电混动车型补贴为:4800元/台）。

今日，12月1日，吉利汽车集团推出新能源车型限时保价政策，涵盖吉利、几何、领克品牌旗下的产品。

吉利汽车明确承诺:在2022年12月31日24:00前完成定金支付的订单，可享受2022年国家新能源补贴（补贴车型包含几何G6、几何M6、几何A(图片|配置|询价）、几何C、几何E、吉利星越L Hi·P 增程电动、吉利帝豪L Hi·P、领克01EM-P、领克05PHEV、领克06PHEV)。

此前，小鹏汽车推出限时保价政策，承诺在2022年12月31日前，完成定金支付的订单，不受交付时间影响，将持续享受2022年国家新能源补贴。官方还表示，由于上牌时间导致的补贴差额由小鹏汽车承担。保价政策覆盖小鹏P7、小鹏P5、小鹏G3i三款车型，2022年国补补贴退坡差额根据不同车型在10080-13860元之间。

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