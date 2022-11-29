雷军：小米13续航能力惊人 续航测试高达约1.37天

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:今日，雷军表示，小米13全系不仅搭载第二代骁龙8处理器，还有最新一代 LPDDR5X8533Mbps 内存和 UFS4.0闪存。

雷军称，第二代骁龙8，这是骁龙有史以来性能最强的芯片，也是最近三代以来能效最好的芯片。基于台积电4nm 工艺打造， CPU 部分采用1+4+3架构。全新 X3超大核，频率高达3.19GHz，峰值动力，性能提升17%。性能核心采用 A715+A710融合架构，频率提升至2.8GHz，保留64/32bit 兼容性。小核 A510则代表了后台和续航能力，性能提升12%，新增了64/32bit 兼容性。CPU 多核性能相比上一代提升37%，Geekbench5多核测试结果与 A16相当。GPU 性能称王，全新 Adreno GPU 性能爆涨42%，甚至比 A16还要强25%。更关键的是，性能的提升不以功耗的增加为代价。第二代骁龙8在性能达到上一代峰值时，仅需要约一半的功耗。这使得在游戏负载下，Xiaomi13的整机温度明显领先于 iPhone，并且帧率更稳定。

雷军还表示，全系标配的还有最新一代 LPDDR5X8533Mbps 内存和 UFS4.0闪存。Xiaomi13内存带宽达到桌面级芯片的水平，能更好地处理连拍、高清视频录制等高数据吞吐应用。UFS4.0则可带来最高3.5GB/s 的顺序读取能力，相比 UFS3.1提升一倍。UFS4.0还全面搭载 FBO 存储焕新技术，使闪存常用常新。

在内部测试中，Xiaomi13在如此一款黄金尺寸手机上，获得了惊人的续航能力。依据小米 DOU 续航测试模型，Xiaomi13高达1.37天，成为历史上小米旗舰机的续航之王。

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