马斯克声称:苹果曾威胁App Store要下架Twitter

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:本周一，Twitter最新拥有者马斯克在一系列推文中声称:苹果公司

曾威胁要从 App Store 中下架 Twitter 应用程序，，作为其应用审查审核过程的一部分。

在周一早上发布的其他推文中，他称苹果的 App Store 收费是“秘密征收的30% 的税”，并进行了一项民意调查，询问“苹果是否应该公布其会影响所有客户所采取的审查行动。” 他还声称，苹果已经从 Twitter 撤下了大部分广告。

App Store 是分发iPhone软件的唯一途径。如果 Twitter 应用程序被下架，那么这个社交网络将失去其主要分发平台之一。

此外，苹果还要求 iPhone 应用程序制造商为通过其应用程序销售的任何数字产品支付15% 至30% 的费用。马斯克曾表示，他对 Twitter 的计划之一是通过订阅服务筹集数十亿美元，比如通过 iPhone 应用程序提供的 Twitter Blue。

如果马斯克实现目标，苹果将在此过程中收取数亿美元。苹果拒绝就马斯克的推文置评。但有迹象表明，苹果正在密切关注社交网络，看它是否违反了 App Store 的任何政策。

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