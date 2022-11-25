特斯拉中国召回超8万辆车 包含部分Model S、X、3

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:据国家市场监管总局消息，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉(上海)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定自即日起召回以下车辆。

生产日期在2013年9月25日至2020年11月21日期间的部分进口Model S、Model X电动汽车，共计67698辆。

本次召回范围内的部分车辆由于软件问题，可能出现动力电池电压感测回路反馈电压与电砖真实电压不一致，导致电池管理系统误判，车辆屏幕显示“需要维修”、“安全停靠车辆”等警示，车辆会逐步停止动力输出，极端情况下可能增加车辆发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，升级后的车辆增加了感测回路电压误报的判断能力，在极端情况下如果在行驶过程中检测到电压感测回路异常，车辆会保持持续的动力输出直到当前驾驶循环结束并驻车，建议用户按照车机提示将车辆驾驶至安全位置或靠边停车。对于无法通过汽车远程升级(OTA)技术实施召回的车辆，特斯拉汽车(北京)有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。

二、生产日期在2019年1月12日至2019年11月22日期间的部分进口Model3电动汽车，共计2736辆;生产日期在2019年10月14日至2022年9月26日期间的部分国产Model3电动汽车，共计10127辆。

本次召回是针对因售后维修和保养而拆卸过第二排座椅中间安全带的车辆，在服务中心重新安装安全带固定螺栓时，部分车辆中间安全带和左侧安全带卡扣装置的固定部件可能未被穿入连接螺栓。这些车辆如果发生碰撞，安全带将无法发挥约束作用，增加乘员在事故中受伤的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉(上海)有限公司将为召回范围内的车辆免费检查第二排座椅中间安全带装置，如果发现中间安全带和左侧安全带卡扣的固定部件未被正确安装，将重新按照规范安装，以消除安全隐患。

应急处置措施:车辆召回实施前用户应谨慎驾驶车辆，并可以通过用力拉拽第二排座椅中间安全带和左侧安全带卡扣以确定其是否牢固，在召回开始后应尽快联系服务中心进行检修。

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